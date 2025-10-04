La UCO descubre mensajes que señalan la supervisión de Cerdán y del exgerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto una cadena de mensajes que apuntan a la supuesta supervisión de Santos Cerdán, en prisión de forma provisional desde el 30 de junio, y del entonces gerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico que se habría realizado al chófer de José Luis Ábalos, según se especifica en un informe de 3 de octubre sobre el patrimonio del exministro de Transportes, que ha sido entregado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

"El 26 de junio de 2019 Koldo García y [su exmujer] Patricia Úriz conversaron sobre los detalles de la entrega. Según se desprende de los mensajes intercambiados, la materialización de la misma habría estado supeditada a una conversación entre Ábalos -secretario de Organización del PSOE-, o Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial del PSOE- con Mariano Moreno Pavón, en ese momento gerente del partido", dice de forma literal el documento policial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos / PSOE - Archivo

En la cadena de mensajes se especifica que Koldo García preguntó después a su exmujer por los fondos, "y esta última explicó, en referencia a [la empleada del PSOE] Celia, que contestó: "No me dijo nada y no me atrevía a preguntar". Ante la duda, prosigue el informe de la UCO, Patricia Úriz propuso llamar a esta empleada socialista, ante lo que Koldo García respondió de forma positiva.

Hablar con "Gerencia"

"Siguiendo la instrucción de su marido, y tras transcurrir cinco minutos, Patricia señaló: Me dice Celia que eso ella no va a preguntar, que tiene que hablar o Ábalos o Santos con Gerencia", destaca el informe policial sobre Ábalos.

Este último mensaje es "significativo" para los agentes de la UCO, pues en una declaración judicial de 16 de marzo de 2023, en otro procedimiento diferente al que se investiga en el Tribunal Supremo, "Cerdán negaba cualquier responsabilidad en la gestión de facturas o gastos del PSOE, afirmando que Ábalos ocupaba un cargo jerárquico superior".

Koldo García tras declarar en el Tribunal Supremo / Roca

Esta declaración fue localizada por los agentes en un dispositivo vinculado a Koldo García, afirma la Guardia Civil en el documento sobre la situación económico patrimonial de José Luis Ábalos. Y en esta declaración, al ser preguntado sobre si tenía competencias en materia de justificación de gasto, Cerdán respondió: "No, no tengo ninguna", relata la UCO, que después destaca que al ser interpelado de nuevo sobre si "tenía alguna intervención o era preguntado por [el gerente] Mariano Moreno sobre las facturaciones y sobre los gastos que se podían estar presentando por los distintos miembros del PSOE", el exdiputado navarro respondió que no la tenía: "Ninguna responsabilidad, ni con las facturas, ni con los gastos, y, evidentemente el señor Ábalos, en el seno de la Secretaría de Organización era superior a mi cargo y yo no tenía ninguna responsabilidad", declaró.

"Con cargo a la caja del PSOE"

Sin embargo, la UCO apunta que en la conversación de WhatsApp de Koldo García y Patricia Úriz de 26 de junio de 2019, "se hacía referencia expresa a la necesidad de que Ábalos o Cerdán mediaran para el pago de una cantidad en efectivo a Eduardo Cantos con cargo a la caja del PSOE".

Finalmente, el informe de 3 de octubre sobre patrimonio del exministro de Transportes dice que el análisis de las evidencias descubiertas en la vivienda de Koldo García durante el registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha permitido constatar que "determinados pagos coinciden con los declarados por dicho partido. No obstante, dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

Los agentes también concluyen que el exministro de Transportes dejó de retirar dinero en efectivo en un período comprendido entre 2018, cuando accedió al cargo, y 2023, una época que coincidió con un "aumento significativo" de los ingresos en metálico, sobre todo en 2020, en plena pandemia, lo que para la UCO sugiere que sus "necesidades de liquidez habrían sido cubiertas con una fuente distinta a la de sus cuentas bancarias".

El hijo de Ábalos

Por otra parte, el la UCO sospecha que Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, "sería el custodio de dinero en efectivo que podría pertenecer" a su padre y que sería "de origen desconocido". Los investigadores ubican a Víctor como uno de los pagadores de Ábalos, junto al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, o el exasesor ministerial Koldo García. Concretamente, lo señalan como otra "presumible" fuente de dinero en efectivo "desde al menos 2022", quien "le facilitaría" a Ábalos "fondos en metálico, a día de hoy con origen desconocido".

Al analizar las cuentas bancarias vinculadas al exministro, los agentes han identificado distintos ingresos, realizados mediante transferencia bancaria, procedentes de una cuenta cuyo titular es su hijo, que ascenderían a 23.379,10 euros hasta 2024. Suman a esa cifra que Ábalos recibió entre 2021 y 2022 un total de 32.640 euros de la mercantil External Programmes Consulting SL, propiedad de su hijo, en concepto de alquiler de una vivienda en Bétera (Valencia).