Estado electoral

Alberto Núñez Feijóo lleva reclamando adelanto electoral casi desde que su victoria en las últimas generales del 23-J no fue suficiente para impedir que Pedro Sánchez continuara como presidente del Gobierno.

De tanto decirlo ha perdido la fuerza política que supone que el principal partido de la oposición reclame que se pongan las urnas. Incluso ha dejado de ser noticia

El Partido Popular alimenta continuamente la sensación de inestabilidad de la legislatura apoyándose en que el Gobierno, por tercer año, sigue sin presentar Presupuestos; el débil apoyo en el Congreso conlleva una sucesión de derrotas parlamentarias para el Ejecutivo cada semana; y que los casos judiciales que asolan al Gobierno, a Sánchez concretamente, siguen su curso.

Cuestión de Estado Y tras este ruido ahora qué.00 00 05 14.Imagen fija001

Pese a este escenario, el presidente insiste en agotar legislatura, en que él será entonces en 2027 el candidato a la reelección, y en que las encuestas no reflejan el derrumbe del PSOE que ansía el PP.

Lo que sí coinciden los sondeos que se publican es en un ascenso continuado de Vox. Quizás ahí radique el interés de los populares de animar la sensación de que habrá elecciones próximamente, con Mañueco o Moreno asegurando que harían coincidir sus comicios autonómicos con los generales si Sánchez apuesta por adelantar elecciones, o con Guardiola advirtiendo en Extremadura de si no hay presupuestos habrá urnas.