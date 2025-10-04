El 'peix al cove' de Illa (o cómo volver al Estatut 20 años y un 'procés' después)

Aunque ninguna de las dos efemérides despierta ya entusiasmo en Catalunya, esta semana que termina se han cumplido 20 años de la aprobación del Estatut en el Parlament y ocho del referéndum del 1-O. La prueba de cuánto han cambiado las cosas en poco tiempo en la política catalana es que ni una ni otra iniciativa serían posibles en la actualidad. Fundamentalmente, porque en la Cámara que las aprobó no existe hoy mayoría suficiente para repetirlas. En el caso del 1-O, es evidente que el independentismo carece de fuerza política y social para impulsar un nuevo órdago. En cuanto al Estatut, aquel inédito consenso de 120 diputados se quedaría ahora en 83, cuando se requieren 90 votos para reformar la norma. Y eso suponiendo que Junts entrase en el juego como entonces entró CiU, cosa que es mucho suponer. Lo dicho: imposible.

Pese a esta circunstancia, el tablero catalán parece haber vuelto a la casilla de salida de aquel 30 de septiembre de 2005. En la Generalitat hay un 'president' del PSC apoyado por ERC (como en 2003 y 2006) a cambio de un modelo de financiación singular para Catalunya. Una propuesta que se inspira en el Estatut que salió del Parlament, que preveía que el Govern recaudase todos los impuestos y después aportara una cantidad al Estado. El pacto entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero descafeinó la fórmula con un consorcio Estado-Generalitat que nunca llegó a desplegarse. Una vez recortado el Estatut por el Tribunal Constitucional, Mas planteó un pacto fiscal en la línea del concierto económico vasco que también guarda ciertas similitudes con el sistema "singular" que hoy está sobre la mesa.

Otras tres carpetas abiertas ahora recuerdan bastante a los debates de aquel Estatut. Sobre Rodalies se está negociando el traspaso integral que culmine el acuerdo parcial que, en 2010 (antes del 'procés'), permitió a la Generalitat gestionar los trenes y el personal. PSOE y Junts han pactado una cesión de competencias en inmigración que embarrancó en el Congreso por la pinza de las derechas y Podemos. Y la oficialidad del catalán en la UE, aunque está bloqueada, ha llegado al menos a la mesa de Bruselas, algo impensable hace unos años. En cierto modo, el Govern de Salvador Illa, que tiene a un interlocutor socialista en la Moncloa como lo tuvieron Pasqual Maragall y José Montilla, trata de recuperar por la vía del diálogo las cuotas de autogobierno que amputó el Constitucional.

30 de septiembre de 2005, el Pleno del Parlament aprueba un nuevo Estatut para Catalunya, con Pasqual Maragall como President de la Generalitat. / Julio Carbó

¿Tendrá éxito Illa en esta estrategia de nuevo 'peix al cove'? La estabilidad que refleja actualmente el Govern no disipa las brumas en el horizonte. El rompecabezas es más que conocido: Illa depende de que Sánchez cumpla sus compromisos con ERC porque sostiene a ambos presidentes, pero al mismo tiempo Sánchez tiene que contentar a Junts, principal adversario del PSC y de Esquerra. Y si bien a Carles Puigdemont le puede convenir por ahora apuntalar al líder del PSOE pensando en su amnistía, cada vez que le da aire también proporciona cierto oxígeno a Illa. Todo este intrincado puzle puede saltar por los aires si Sánchez no es capaz de agotar la legislatura, algo que no solo está en manos de sus socios catalanes, sino también de Podemos, que parece dispuesto a precipitar un adelanto electoral con tal de borrar del mapa a Sumar. Unos comicios, de entrada, congelarían todas las carpetas anteriores, y no cuesta imaginar cómo acabarían si el PP, con o sin Vox, llegase a la Moncloa.

Este escenario dejaría a Illa, a Junts y a ERC sin réditos de los que presumir de cara al próximo ciclo electoral, en el que habrá un nuevo actor que ha empezado a poner nerviosos a todos los partidos: Aliança Catalana (AC). ¿Está justificada la alarma? Como le ocurre a Vox en el conjunto de España, la marca de Sílvia Orriols, libre del desgaste de gobernar, se nutre del descontento con los partidos tradicionales, pero la particularidad del tablero catalán, en el que conviven el eje social y el eje nacional, provoca que AC no beba solo del caladero de la derecha. Aunque defienda la independencia unilateral, como esa pulsión se ha diluido, a Orriols le pueden apoyar ahora votantes de Vox y PP atraídos por su mano dura contra la inmigración. Y pese a ese discurso xenófobo, también pueden elegir esa papeleta votantes de Junts y ERC irritados por sus pactos con los socialistas y nostálgicos del 'procés'.

Dos ejemplos de esta tendencia. El último barómetro del CEO, elaborado en junio, auguraba 10-11 escaños para Aliança en el Parlament porque absorbía al 8% de los votantes de Junts, al 7% de los del PP, al 5% de los de Vox y al 4% de los de ERC. Y la encuesta electoral de Barcelona que publicamos en EL PERIÓDICO la semana pasada reflejaba que, en la capital catalana, Aliança atrae al 10% de los votantes de Vox, al 7% de los del PP, al 5% de los de Junts y al 4% de los de ERC. Sin unas elecciones en el horizonte, todavía hay mucho voto indeciso y desmovilizado como para dar por seguro que AC crecerá con fuerza, pero es obvio que un hipotético fiasco del 'peix al cove' de Illa, y por extensión de Junts y ERC, no será otra cosa que carburante para Orriols.