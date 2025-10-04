Henry Kamen: "Franco no era fascista, no tenía la inteligencia para serlo"

Dentro de los hispanistas británicos, el historiador Henry Kamen (Rangún, Birmania, 1936) es particular por sus puntos de vista a menudo polémicos (su último libro, 'Las dos Españas', editado por Espasa, dice que esa división es un mito) y porque lleva desde principios de los 90 viviendo en Barcelona. También porque vivió en primera persona el final del franquismo y la Transición.

Dice que nunca ha habido dos Españas, sino muchas, esa es la tesis central de su libro. ¿Puede explicar por qué?

Alguna gente del principio del siglo XX insistió en la división entre un país de éxito, glorioso, que localizaron en el pasado, y un país desastroso y fracasado que localizaron en el mundo moderno. Eso era una consecuencia de la pérdida del imperio. La inhabilidad de esos hombres inteligentes de principios del siglo XX, como Unamuno, fue no colocar a España como país dentro de un contexto histórico. Se dedicaron a emplear un lenguaje un poco irreal, lleno de exageraciones y sobre todo de falsedades, porque no había evidencia de las afirmaciones que hicieron.

¿No se enfrentaron dos Españas en la guerra civil?

El concepto de guerra civil viene tan tarde, casi medio siglo después de la pérdida del imperio, que me parece que no se puede identificar un fracaso que es la pérdida del imperio, y la pérdida del sueño español de grandeza, con la guerra civil. La guerra civil tenía otros contextos.

Usted recuerda la anécdota de la entrevista entre el periodista norteamericano Jay Allen y Franco, cuando el general rebelde le dice que si es preciso matará a media España. ¿Cómo se comportó Franco una vez terminada la guerra?

Al ganar la guerra civil, Franco se encontró en un lugar sin salida, porque su movimiento no controlaba toda España. España aun después de la guerra no pertenecía totalmente al régimen de Franco. No tenía fuerza ni riquezas para controlar el país, porque era un país totalmente arruinado. La España de Franco no tenía ideología, Franco mismo no tenía ideología. Franco evidentemente no era fascista, no tenía la inteligencia para ser fascista, era un soldado, nada más. Franco no tenía casi nada en sus manos. Si no hubiera sido por la ayuda de Mussolini y Hitler, Franco no habría tenido el éxito que después tuvo para establecer su régimen.

¿Por qué dice que Franco no controlaba toda España?

Controlar un país por la fuerza no es realmente controlar un país, porque Franco no tenía el apoyo de más de la mitad de la población. Mientras tengas a buena parte de la población en contra no controlarás nunca las fuerzas esenciales del país. Y él tenía en contra a buena parte de la población, por eso tuvo que emplear la fuerza y la represión como única manera de afirmarse como jefe del Estado. Pero en cada paso necesitaba el apoyo de los fascistas, de los conservadores, de los realistas, de la iglesia… Franco en sí mismo no aportaba nada a la realidad de España. Es interesante que, a la muerte de Franco, el franquismo desapareció totalmente. El franquismo no era nada, como muchas ideologías que hacen mucho ruido pero en realidad no tienen raíces y no tienen un apoyo general.

¿Cuánto tuvo la Transición de reconciliación nacional?

Yo viví gran parte de la Transición, estaba empezando mis investigaciones sobre la historia de España. La Transición realmente existió y se alargó durante bastante tiempo. Recuerdo de mis conversaciones con gente de aquella época que había una voluntad de salir de una situación que no prometía nada para España. España no tenía riquezas, ni futuro, ni mucha población. Existía, esa era mi impresión, una voluntad de reconciliación, pero nadie quería comprometer sus propias creencias. Lo más significativo de todo fue la actitud al final del Partido Comunista, que al principio parece una fuerza en el extremo del tablero, pero no era así: los comunistas, como los demás, querían la aceptación de una España compleja.

¿No hay ahora mismo en todo el mundo dos grandes visiones enfrentadas que pugnan por la hegemonía?

La situación actual me parece muy complicada, no sé como ofrecer una interpretación. Se habla mucho de la derecha, pero yo no veo derecha, porque cuando contemplo a la derecha en otros países y también en España me parece una cosa sobresaliente que no tengan ideas. ¿Qué ideas tienen? La gente llama nacionalismo en muchos sitios a algo que no lo es, sino que es una reacción a los problemas de hoy, y sobre todo tiene la forma de racismo.

La palabra de moda en España es polarización. ¿Piensa que hay ahora mismo en España una fractura nacional? ¿Estamos mejor o peor que en la transición?

Quizás mejor, porque tenemos en teoría una democracia, aunque no funciona bien tenemos una democracia. Y el nivel de vida de la población ha subido bastante, gracias otra vez no a España sino a otras circunstancias, como el turismo. Hay más desarrollo, pero no sé si estamos mucho mejor ideológicamente que en la Transición, porque entonces había mucha voluntad de colaborar entre distintos intereses, y ahora hay conflictos pese a que no veo ni una sola idea socialista entre los socialistas ni una sola idea conservadora entre los conservadores. Todo me parece un terreno sin realidad, casi imaginado.

¿Cómo vivió la muerte de Franco?

Vivo en España desde mi boda con una española, pero desde los 60 ya pasaba bastante tiempo aquí , estudiando y haciendo investigaciones. Tenía contactos con el mundo de Franco, recuerdo haber asistido a actos públicos donde él participaba en Madrid, esperar por las calles para ver a la guardia mora. Tengo un conocimiento directo del mundo de Franco y después de la Transición, donde no asistí a ningún aspecto violento ni desagradable. Fue una época más o menos tranquila.