Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Presidente de la Junta en dos legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz

Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.

Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.

Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  2. Defensa despliega un plan para evitar la fuga de talento en los ejércitos hacia el sector privado
  3. Un informe señala que los altos cargos de la Administración catalana suspenden en 'independencia política
  4. Diccionario del franquismo: la jerga de una época
  5. Jóvenes ingenieros crean en un piso de Madrid una constelación lowcost de satélites con utilidades militares y policiales
  6. ¿Cuánto cobran un soldado, un sargento, un capitán y un coronel en España y otros países de Europa?
  7. La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz
  8. Cóctel MacGyver' y asalto a McDonald's: grupos antisistema provocan violencia en las manifestaciones a favor de Palestina

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos: “De no hacerlo quedará acreditada una contabilidad B en el PSOE”

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos: “De no hacerlo quedará acreditada una contabilidad B en el PSOE”

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos

Un año del escándalo de las filtraciones en RTVE: las luces y las sombras pendientes de resolver

Un año del escándalo de las filtraciones en RTVE: las luces y las sombras pendientes de resolver

Dos estados y cambio de líderes: apuestas del ex primer ministro israelí Olmert y un activista palestino

Dos estados y cambio de líderes: apuestas del ex primer ministro israelí Olmert y un activista palestino

Zapatero critica la falta de "rumbo" del PP, "siempre tras los disparates" de Vox

Zapatero critica la falta de "rumbo" del PP, "siempre tras los disparates" de Vox

Zapatero critica la falta de "rumbo" del PP, "siempre tras los disparates" de Vox

Zapatero critica la falta de "rumbo" del PP, "siempre tras los disparates" de Vox

Albares cifra en 50 los españoles que viajaba en la Flotilla retenidos en Israel

Albares cifra en 50 los españoles que viajaba en la Flotilla retenidos en Israel