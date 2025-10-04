La condena a los ataques de Israel y la Flotilla compacta a la izquierda del PSC hasta la CUP

Cuando arrancó la legislatura hace poco más de un año, el hemiciclo del Parlament recuperó la distribución de escaños entre izquierda y derecha tras una década en que el reparto se hacía entre independentistas y no independentistas. La fotografía actual refleja cómo el eje ideológico se ha impuesto al eje nacional tras una semana en la que los ataques de Israel a la Flotilla y la condena a los crímenes de guerra cometidos en Gaza han compactado la actuación del espectro político que va del PSC hasta la CUP.

Para muestra, tres botones: los cuatro partidos de izquierdas de la Cámara votaron conjuntamente la suspensión del pleno esta semana, después de la detención de los activistas de la misión humanitaria, sus dirigentes están participando de las movilizaciones convocadas en las calles; y en el debate de política general de esta próxima semana, según ha podido saber EL PERIÓDICO, presentarán propuestas de resolución para denunciar el "genocidio" que está perpetrando Israel.

Esta alineación entre el PSC, ERC, Comuns y la CUP -cada uno de ellos con sus propios matices, pero con una base compartida- no es una fotografía que se pueda considerar inédita en esta legislatura. Sin ir más lejos, esta misma semana las cuatro formaciones han sumado sus votos para avalar el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya y están trabajando también de forma conjunta para concretar la regulación de los alquileres de temporada entre finales de octubre y principios de noviembre. No quiere decir eso que Salvador Illa pueda presumir de tener una mayoría amplia amarrada para gobernar porque ni siquiera sus socios prioritarios -ERC y Comuns- están dispuestos por ahora a negociar los presupuestos de 2026 y las discrepancias con la CUP son notorias, pero sí indica que el Govern tiene a su alcance carpetas con las que encuentra complicidades a su izquierda.

El movimiento contra la masacre en Gaza es, sin duda, una de ellas, por más que todos los partidos que están a la izquierda del PSC exijan más medidas para cortar los lazos con Israel. No está previsto que ningún miembro del Executiu participe en la gran protesta que está convocada este sábado porque no forma parte de su talante implicarse en movilizaciones, pero sí que aseguran que la van a seguir "con atención". Aunque no se haya lanzado desde la Generalitat ningún alegato explícito de apoyo a los convocantes, fuentes del Govern aseguran que las acciones que se han llevado a cabo, como denunciar el "genocidio", poner a disposición de los miembros de La Flotilla los servicios jurídicos de la administración y estar en contacto con sus familias o cerrar la oficina de Acció en Tel Aviv son indicativas de dónde están situados. Además, dirigentes del PSC sí que se implicarán en la marcha.

El Govern dará "más pasos"

Desde el ejecutivo apuntan que continuarán "dando pasos", como reforzar aún más la ayuda humanitaria para Gaza y Palestina "tan pronto como sea posible" o continuar introduciendo cláusulas en los contratos públicos que determinen que no se pueden mantener relaciones comerciales con empresas que contravengan el derecho internacional, los derechos humanos o que operen en territorios ocupados, así como seguir excluyendo al cónsul israelí de los actos oficiales. Lo que sí que se mantienen son las colaboraciones ya existentes de las universidades catalanas con centros de investigación y universidades de Israel con el argumento de no truncar proyectos que están en marcha en estos momentos. Y está por ver qué pasará finalmente con el Mobile World Congress y, si el conflicto se alarga, con la salida desde Barcelona del Tour de Francia en 2026.

El debate de política general será una prueba del algodón del perímetro de colaboración que tienen las izquierdas en Catalunya y que contrasta con las dificultades que tiene Pedro Sánchez para aglutinarlas en el Congreso, especialmente por el flanco de Podemos. Pero en la antesala ha quedado claro que hay un mínimo común denominador en defensa de Palestina que ha contribuido a una mayor interrelación entre los cuatro actores en el Parlament, incluidos PSC y CUP tras años sin vínculos durante la etapa del 'procés'. Todos dan por hecho que la semana que viene tendrán que negociar para unificar sus resoluciones sobre Gaza porque cada partido presentará un texto propio, pero vienen ya del acuerdo de esta semana y en el horizonte tienen más asuntos entre manos.