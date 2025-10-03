Salvador Illa exhibe su devoción religiosa en Roma: "El humanismo cristiano es más necesario que nunca"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, regresa este viernes a Barcelona después de tres días en Roma en los que la religión ha marcado su agenda. Illa es católico practicante y ya desde su primer día en la Generalitat dejó claro que el humanismo cristiano tendría un papel fundamental en su obra de gobierno, y así se lo encargó también a todos sus consellers. Unos valores que el president ve "más necesarios que nunca", en un mundo "polarizado" y un contexto "belicista". "Creo firmemente en la necesidad del componente espiritual en la vida de cualquier persona. Mantener siempre la aconfesionalidad de las instituciones no está reñido con reconocer esta dimensión en la vida pública desde la normalidad y el respeto", afirma el president en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Sin duda la reunión de más rango que el jefe de la Generalitat ha mantenido en la 'Ciudad Eterna' ha sido con el papa León XIV. Un encuentro al que el president acudió acompañado del conseller Ramon Espadaler y la embajadora Isabel Celáa y con una bolsa llena de regalos para el pontífice. Su misión era clara: convencerle de que visite Barcelona el próximo año, especialmente el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí -actualmente en proceso de beatificación- y la culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Salvador Illa se reúne con el papa León XIV en el Vaticano / VATICAN MEDIA / EFE

Como católico practicante, Illa vivió la cita con "mucha emoción", no solo por conocer al jefe de la Iglesia católica, sino también por ser el primer dirigente español en hacerlo. Y también con nervios, porque hasta el último momento no tuvo confirmada la reunión. Su equipo tenía una prereserva hecha desde hacia días, pero la carta del Vaticano ratificando la cita no fue entregada en mano a la embajada española hasta la tarde antes del encuentro. A la salida de la Santa Sede, el president explicó que había visto un Papa "próximo" y con "las ideas muy claras".

León XVI es un hombre mucho más reservado que su antecesor, el papa Francisco, y en sus cinco meses de papado ha dado aún pocas pistas sobre cuáles serán sus principales líneas de actuación. El jefe del Executiu sentía especial devoción por Jorge Mario Bergoglio, con quien también se entrevistó en marzo de 2024 cuando aún era jefe de la oposición en Catalunya, por lo que aprovechó su estancia en Roma para visitar su tumba y presentarle sus respetos. Cuando conoció a Francisco, Illa le pidió un consejo y este le dijo que fuera "próximo". Esta vez, con el papa León XIV, el president hizo lo propio y el pontífice le recomendó que apostara por "la convivencia y el diálogo para destensar un mundo demasiado polarizado".

El president Salvador Illa visita la tumba del papa Francisco en la basílica di Santa Maria Maggiore / Arnau Carbonell

Sant'Egidio y Montserrat

Pero, más allá de las visitas papales, Illa ha tenido otros encuentros religiosos. Este jueves se vio también con la comunidad di Sant'Egidio en la iglesia del barrio romano de Trastevere, un colectivo laico de orientación cristiana que es referente por su labor en favor de la paz y la mediación de conflictos, con el que abordó el genocidio que sufre la población de Gaza. También se encontró con una decena de religiosos catalanes de diferentes órdenes con presencia en Roma, y este viernes ha cerrado su agenda en la capital italiana con la inauguración de la exposición 'Montserrat: una contribución benedictina en la construcción de Europa', que forma parte de los actos del milenario de la abadía y que ha contado con la actuación de la Escolania de Montserrat.

Durante su discurso en el Palazzo della Cancelleria, Illa ha apelado a la "fe y la espiritualidad" ante un mundo que ve "cambiante", "desorientado" y con "exceso de materialismo", y ha puesto en valor la importancia que tiene Montserrat para los catalanes. "Catalunya no sería lo que es sin Montserrat, y Montserrat tampoco sin Catalunya", ha rematado, tras aprovechar también la ocasión para exigir el fin de la "barbarie" y que los activistas detenidos de la Flotilla regresen "sanos y salvos". Justamente, el asalto a la misión humanitaria por parte de Israel ha obligado al president a modificar su agenda de actos en Roma. Illa tenía previsto ofrecer una conferencia en la Universidad La Sapienza, pero la canceló para respetar las protestas estudiantiles en apoyo a Palestina convocadas para aquella jornada.

El president Salvador Illa y el conseller Ramon Espadaler, en una reunión con el presidente del Lazio y otros representantes de la región italiana / Arnau Carbonell

Más allá de la vertiente religiosa, Illa también ha celebrado algunas reuniones con autoridades locales. A lo largo de las tres jornadas se ha visto también con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, el presidente de la región de Lazio, Francesco Rocca, y el de la región de Emilia-Romagna (Bolonia), Michele De Pascale. Con todos ellos ha abordado las principales preocupaciones ciudadanas de Barcelona y Roma, como son la vivienda o la seguridad. Además, se ha visto con el ministro de sanidad de Italia durante la pandemia, Roberto Speranza, para compartir experiencias personales comunes de su gestión del covid. Y, igual que ha hecho en otros viajes como el de París o Londres, ha aprovechado para citarse con algunos de los empresarios catalanes que tienen presencia en la ciudad.

Illa ha cerrado así su segundo viaje a Italia desde que es president, el primero fue en abril a Milán, pero su agenda internacional seguirá este mes de octubre. El president visitará de nuevo Londres el próximo 15 de octubre. En su primer año al frente de la Generalitat, además de Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido; también ha visitado Japón, Corea del Sur y China. Antes de terminar el año también prevé desplazarse hasta México.