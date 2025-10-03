Illa exige el fin del "genocidio" en Gaza y que los detenidos de la Flotilla regresen "sanos y salvos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a reclamar desde Roma el fin de la "barbarie" y el "genocidio" en Gaza, así como la liberación de todos los activistas de la Flotilla detenidos por parte de Israel. Entre ellos se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y también el concejal del ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la diputada de la CUP Pilar Castillejos. "Pido que termine la barbarie, que se abran corredores humanitarios y los detenidos puedan volver a sus casas sanos y salvos", ha afirmado durante la inauguración de la exposición sobre el Mil·lenario de Montserrat en la capital italiana.

El president ya se solidarizó este jueves con los integrantes de la Flotilla y les ofreció los servicios jurídicos de la Generalitat para ayudarlos en su repatriación. Durante su discurso en el Palazzo della Cancelleria de Roma, Illa también ha apelado a la "fe y la espiritualidad" ante un mundo que ve "cambiante", "desorientado" y con "exceso de materialismo", y ha puesto en valor la importancia que tiene Montserrat para Catalunya. "Catalunya no sería lo que es sin Montserrat, y Montserrat tampoco sin Catalunya", ha rematado.

Con este acto, Illa cierra su viaje de tres días en Roma, organizado principalmente para estar participar en el programa cultural organizado para celebrar el milenario de Montserrat y el 40 aniversario del Festival de Peralada. Antes de los discursos institucionales, Illa ha visitado la exposición 'Montserrat: una contribución benedictina en la construcción de Europa', que incluye una vista en tres dimensiones por el interior y el exterior de la badia. Este jueves por la noche, el president ya asistió al concierto 'Terradellas en la Ciudad Eterna', recital dedicado al compositor catalán Domènec Terradellas, figura clave del barroco europeo con estrechos vínculos con Roma, organizado por el Festival de Peralada en la iglesia de San Pietro in Montorio.

La visita del president en Roma empezó el miércoles con una entrevista con el papa León XIV y a lo largo de las tres jornadas se ha visto también con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y el de la región de Emília Romanya (Bolonia), Michele De Pascale. Con todos ellos abordó las principales preocupaciones ciudadanas de Barcelona y Roma, como son la vivienda o la seguridad.