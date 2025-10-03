El PSOE concluye que el informe de la UCO sobre Ábalos "corrobora que no ha habido financiación ilegal"

El PSOE ha reaccionado este viernes con cierto alivio al informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido. La investigación de la unidad de la Guardia Civil, han concluido los socialistas en un comunicado, “corrobora que no ha habido financiación ilegal”.

“Hay que recordar que desde la derecha política y mediática se ha estado acusando al PSOE durante semanas de financiación ilegal. Bien, hoy la propia UCO reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas como diputado, aportaciones y cuotas, no existe, y, por tanto, no existe financiación ilegal del PSOE”, señala la formación que lidera Pedro Sánchez.

El informe de la UCO, de 285 páginas de extensión, desvela que el PSOE entregó entre 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros a Ábalos, sumas que se entregaron en algunas ocasiones en sobres. “Ha sido el propio PSOE el que ha reconocido los pagos, vía caja y vía transferencia, contra los justificantes de gastos presentados, y así lo recoge el informe. Ha sido el propio partido el que comunicó este extremo con total transparencia”, se defienden los socialistas, que aportan un extracto del documento que el partido envió en su día al juzgado, donde se reconocen estos pagos.

Cuentas "absolutamente transparentes"

“Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa. Desde el principio de este procedimiento, el PSOE manifestó que sus cuentas eran absolutamente transparentes y acordes con la legalidad. Y el tiempo y los informes lo están demostrando. Afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a Ábalos o a cualquiera es una calumnia. Los pagos a Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE”, continúa el comunicado.

“El informe de la UCO lo que demuestra es la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso. Su colaboración con la justicia y el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas”, concluye el partido.