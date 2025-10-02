Illa fortalece los vínculos con Italia con la mirada puesta en vivienda, seguridad e inmigración

El president Salvador Illa ha seguido este jueves con su agenda oficial en Roma, aunque se ha visto obligado a modificar algunos de sus actos por el asalto de Israel a la Flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. El plato fuerte de la jornada, que era la conferencia en la Universidad La Sapienza de Roma, tuvo que ser cancelada este miércoles por la noche debido a la protesta estudiantil convocada en apoyo a Palestina. Sin embargo, el president ha mantenido varias reuniones de carácter privado, entre las que destaca un encuentro con el presidente de la región de Emília Romanya (Bolonia), Michele De Pascale, con el que ha compartido sus políticas para tratar de contener la actual crisis habitacional.

La dificultad para acceder a una vivienda es un problema que afecta a muchas de las grandes ciudades europeas, y de la que no están exentas ni Barcelona ni Roma. Y lo mismo ocurre con otras cuestiones como la inmigración o la seguridad. Por este motivo, ante los mismos problemas, Illa ha querido aprovechar su visita a la capital italiana para buscar y poner en común con algunas de sus autoridades posibles soluciones. Así lo ha hecho este jueves con De Pascale, con quien Illa se ha encontrado también para mantener los lazos establecidos entre Catalunya y Emília Romanya por su antecesor, Pere Aragonès. Un día antes, el president hizo lo propio alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

En un diálogo público, los dos dirigentes unieron fuerzas contra la extrema derecha y compartieron sus recetas en materia de seguridad e inmigración. Illa reivindicó la ley de barrios como una herramienta para reducir desigualdades y también apostó por la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, con el argumento de que esto puede propiciar una acogida e integración "más eficiente". Gualtieri, por su parte, defendió su apuesta por mejorar la iluminación y la videovigilancia de Roma y aseguró que si la izquierda hace las cosas "bien" no debe tenerle "miedo" a los discursos demagógicos y populistas.

El jefe de la Generalitat, que este miércoles se pudo ver con el papa León XIV, también ha aprovechado su estancia en Roma para visitar la tumba de su antecesor, el papa Francisco, con el que se vio en marzo de 2024 cuando era jefe de la oposición en Catalunya. También se ha entrevistado con el ministro de sanidad de Italia durante la pandemia, Roberto Speranza, para compartir experiencias personales comunes de su gestión del covid.

El president Salvador Illa visita la tumba del papa Francisco en la basílica di Santa Maria Maggiore / Arnau Carbonell

El viaje del president a Roma tiene una vertiente política, pero también otra de religiosa y cultural. En este marco, Illa ha empezado el día con una visita a la comunidad di Sant'Egidio en la iglesia del barrio romano de Trastevere y ha compartido con ellos su preocupación por la situación en Gaza. Se trata de una comunidad que también tiene organización propia en Barcelona y que es referente por su labor en favor de la paz y la mediación de conflictos. Además, se ha encontrado con una decena de religiosos catalanes de diferentes órdenes con presencia en Roma.

Para acabar la jornada, Illa ha asistido al concierto organizado por el Festival de Peralada para celebrar su 40 aniversario, junto a la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La iglesia de San Pietro in Montorio ha albergado el recital 'Terradellas en la Ciudad Eterna' dedicado al compositor catalán Domènec Terradellas, figura clave del barroco europeo con estrechos vínculos con Roma.

Este viernes pondrá fin a su viaje oficial asistiendo a la inauguración de la exposición 'Montserrat: una contribución benedictina en la construcción de Europa', que se podrá visitar del 1 al 14 de octubre en el Palazzo della Cancelleria, edificio renacentista de la Santa Sede.