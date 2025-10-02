Salvador Illa pone los servicios jurídicos de la Generalitat a disposición de los miembros de la Flotilla detenidos por Israel

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha visto obligado a alterar su agenda en Roma, donde se encuentra desde el martes por la noche, por la interceptación de Israel a la Flotilla rumbo a Gaza. Este miércoles por la noche, Illa ya anuló la conferencia que tenía previsto ofrecer esta tarde en la Universidad La Sapienza de Roma para respetar las protestas estudiantiles en apoyo a Palestina. De momento, el resto de la agenda no se verá alterada a la espera del desarrollo de los acontecimientos, a pesar de que el principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha anunciado una convocatoria de huelga general para este viernes.

El jefe del Executiu ha estado en contacto durante la noche y mañana con los ministerios de Exteriores y Defensa y con el cónsul en Israel para conocer al detalle la situación de los detenidos, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el concejal de ERC Jordi Coronas y la diputada de la CUP Pilar Castillejos. En declaraciones a los periodistas, Illa ha puesto a disposición de los miembros de la Flotilla detenidos por Israel los servicios jurídicos de la Generalitat y ha explicado que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, se ha puesto en contacto con los familiares de los detenidos y actores implicados en las embarcaciones para ofrecerles su apoyo y estar al tanto de los avances. Además, ha reclamado al Gobierno de Israel que respete el "derecho internacional" y permita que los integrantes de la Flotilla" vuelvan a casa sanos y salvos".

El president, que se ha sumado a la declaración del alcalde Jaume Collboni y ha dicho que ve una "medida proporcionada" la decisión del Parlament de suspender el pleno, ha explicado que prevé no tener noticias de los detenidos hasta mañana, ya que el cónsul no podrá visitar a los detenidos hasta mañana por la celebración de la fiesta judía del Yom Kipur.

Todo esto desde la capital italiana, después del encuentro con la comunidad di Sant'Egidio en la iglesia del barrio romano de Trastevere, un colectivo laico de orientación cristiana que es referente por su labor en favor de la paz y la mediación de conflictos.

El president de la Generalitat llegó el martes por la noche a Roma y tiene previsto quedarse hasta el viernes al mediodía. Durante la primera jornada, el jefe del Executiu se reunió con el papa León XIV, y también se citó con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y con el presidente de la región de Lazio, Francesco Rocca.

El viaje fue organizado principalmente para que el president asista a algunas de las actividades que el Festival de Peralada y la Abadia de Montserrat celebran esta semana en la capital italiana con motivo del 40 aniversario del festival y el milenario de Montserrat. Esta noche asistirá al concierto 'Terradellas en la Ciudad Eterna' en la iglesia de San Pietro in Montorio, un recital dedicado al compositor catalán Domènec Terradellas, figura clave del barroco europeo con estrechos vínculos con Roma. Y el viernes estará en la inauguración de la exposición 'Montserrat: una contribución benedictina en la construcción de Europa', que se podrá visitar del 1 al 14 de octubre en el Palazzo della Cancelleria, edificio renacentista de la Santa Sede. La inauguración contempla la actuación de la Escolanía de Montserrat.