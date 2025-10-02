Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP dice que Sánchez ha encontrado en la flotilla "una cortina de humo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encontrado en la Global Sumud Flotilla "una cortina de humo con la que tapar las miserias de su Gobierno".

"Sánchez anunció la protección de la flotilla con un buque de la Armada el mismo día que su mujer estaba al borde del banquillo, igual que cuando utilizó la palabra genocidio, reconoció el Estado palestino o alentó las protestas violentas para cargarse la Vuelta a España", ha afirmado, en rueda de prensa, tras reunirse con el grupo parlamentario del PP en Cantabria.

Tellado ha señalado también que su partido no tiene ninguna información oficial sobre la flotilla porque el Gobierno no se la ha dado.

"No hemos sido consultados ni escuchados, ni hemos sido informados de forma directa, ni para poner esa protección, ni para quitarla, si es que se ha quitado", ha añadido.

Según Tellado, ni siquiera el Gobierno tiene una posición común. "Yo creo que es indignante que el propio Gobierno esté enfrentado a una cuestión como esta y, por lo tanto, entiendan que nosotros asistimos desde la perplejidad a todo este asunto", ha sostenido.

Preguntado sobre los calificativos que han usado algunos dirigentes populares para referirse a la flotilla como "crucero por el Mediterráneo" o "asamblea de facultad flotante", ha respondido que respeta todas las opiniones y no tiene "mucho más que decir". 

