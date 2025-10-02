Peinado ve "fundamental" el vínculo de Pedro Sánchez con Begoña Gómez para reforzar la acusación

El juez Juan Carlos Peinado ve "fundamental" el vínculo de Pedro Sánchez con su esposa, Begoña Gómez, para reforzar la acusación contra ella por cinco delitos de corrupción. El magistrado justifica su decisión de juzgar el por el trámite del jurado a la esposa del presidente del Gobierno en que "el origen de los hechos delictivos" que investiga por las "acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez [...] derivan de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno".

Considera que por eso es "fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos, pues sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas indiciariamente como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos (Apropiación indebida, intrusismo y Corrupción en el sector privado)".

Con esta resolución, que se extiende a lo largo de 9 páginas, Peinado e detalla la conexidad entre los delitos que justificaría que todos ellos fueran juzgados por el trámite del jurado, tal y como había acordado en un auto anterior. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pretende llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por todos los delitos que le imputa, y no solo el de malversación de caudales públicos. Por ello acumula a los trámites que inició la semana pasada para colocar a la esposa de Pedro Sánchez ante un tribunal del jurado las diligencias de la pieza principal, en la que está imputada por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.

En su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez considera "clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto, que lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa".