El Parlament suspende el pleno por el asalto a la Flotilla de Gaza

El Parlament de Catalunya ha decidido suspender el pleno de este jueves tras el asalto de la Flotilla en Gaza por parte de Israel. PSC, ERC, Comuns y CUP empezaron a barajar esta posibilidad este miércoles por la noche después de que se hiciera pública la detención de decenas de activistas de la misión, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la diputada y presidenta del grupo parlamentario de la CUP Pilar Castillejo y el concejal republicano Jordi Coronas. Podrían estar incomunicados durante 24 o 48 horas.

La Mesa se ha reunido a las 8.20 horas de forma extraordinaria para proponer la suspensión del pleno, que ha sido ratificado posteriormente en la Junta de Portavoces con el 'sí' de los grupos impulsores y la negativa de Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, el organo rector ha emitido un comunicado en el que expresa su "máxima preocupación" por la situación de la diputada detenida de la CUP y pide "máxima atención y agilidad diplomática para que sea liberada", en tanto que "representa al pueblo de Catalunya". "Que se garanticen los derechos, la seguridad y la integridad física de la diputada y el resto de ciudadanos que forman parte de esta iniciativa civil, pacífica y humaniaria", dice el texto consensuado entre PSC, Junts y ERC, los miembros de la Mesa.

"Cuanto más visibilicemos nuestra indignación por lo ocurrido en Gaza y con los barcos asaltados, mejor. Eso implica suspender la actividad parlamentaria", ha declarado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista en Catalunya Ràdio, mientras todavía estaban reunidos los miembros del órgano rector.

También se ha aprobado en la Junta, por mayoría de PSC, ERC, Comuns y CUP, una declaración institucional en apoyo a la flotilla, que no podrá leerse en el pleno porque no ha logrado la mayoría cualificada necesaria -dos tercios-, para ello. Junts se ha abstenido y PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Hace una semana se propuso una declaración similar en apoyo a estas embarcaciones que, de nuevo, fue aprobada, pero no pudo leerse en el pleno al no alcanzar la mayoría cualificada por la abstención de Junts. No obstante, esta semana Junts sí respaldó guardar un minuto de silencio en el Parlament por las víctimas, así como la lectura de un breve texto que condena el "genocidio" en la Franja de Gaza.

Después de un mes en alta mar, varios barcos pertenecientes a la Global Sumud Flotilla, que se dirigían hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo humanitario impuesto por Tel Aviv, fueron interceptados por el ejército israelí y sus activistas detenidos. Según el rastreo en tiempo real de la flotilla, al menos 26 embarcaciones siguen su rumbo, y algunas de ellas se encuentran a unos 50 o 60 kilómetros de la costa de Gaza. La organización ha señalado que cerca de treinta barcos continúan avanzando hacia su destino.

A raíz de estos hechos, durante la jornada se han convocado movilizaciones en distintas localidades de Catalunya. Las protestas reclaman el fin del "genocidio" en palestina, la apertura de un corredor humanitario que permita romper el bloqueo israelí y la suspensión de cualquier acuerdo de compraventa de armas con el Estado hebreo. ERC, Comuns y la CUP han anunciado su participación activa en las manifestaciones.

La repercusión de esta situación ha sido internacional, ya que la flotilla cuenta con activistas de diversos países, entre ellos la activista climática Greta Thunberg. En Italia, por ejemplo, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país, ha anunciado la convocatoria de una huelga general en protesta por la interceptación de los barcos ocurrida el miércoles por la noche.