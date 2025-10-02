El Govern calcula que hay entre 8 y 12 catalanes en la Flotilla y carga contra Israel: "No ha respetado el derecho internacional"

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que hay entre 8 y 12 catalanes enrolados en la Global Sumud Flotilla, y ha criticado que el Ejército de Israel haya interceptado embarcaciones: "Israel no ha respetado el derecho internacional".

Lo ha dicho este jueves en una entrevista en TV3, al preguntársele por la cifra de catalanes embarcados, y ha respondido que en total hay entre 65 y 70 españoles en la flotilla.

"Una vez más Israel no ha respetado el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho de paso inocente que forma parte del derecho marítimo, y, por tanto, ahora nos estamos concentrando en asegurarnos de que todas estas personas, todos estos activistas pacifistas, puedan volver a casa sanos y salvos", ha expresado.

Ha instado al Ministerio de Asuntos Exteriores a seguir con la "presión diplomática y consular necesaria e imprescindible" para que cuando los activistas lleguen a tierra, sean tratados, textualmente, con absoluta normalidad y se les facilite la vuelta a casa.

"Se trata de asegurarnos de que Israel no puede permitirse una situación en la que activistas de muchos países, no sólo de aquí, sino de muchos otros países, sean maltratados o no se les respete sus derechos", ha señalado.