Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abordaje en alta mar

La Fiscalía incluye la interceptación de la flotilla en su investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

Barcos de la Global Sumud Flotilla.

Barcos de la Global Sumud Flotilla. / EP

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía ha incluido la interceptación de la 'Flotilla Global Sumud' en su investigación sobre los crímenes internacionales cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

Según ha informado le Ministerio Público, este mismo jueves se ha acordado "recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de una veintena de embarcaciones de la denominada 'Flotilla de la Libertad' cuando se dirigían a Gaza".

En concreto, señala que "se ha solicitado información sobre el pabellón de los barcos afectados, las coordenadas marítimas en las que se ha producido la interceptación, la nacionalidad de las personas que viajaban a bordo de dichas embarcaciones, la naturaleza de la expedición, su cargamento y la posible asistencia consular prestada a los ciudadanos españoles".

La decisión, indica, "se ha adoptado en el marco de las diligencias de investigación que la Fiscalía abrió el pasado 18 de septiembre con el fin de preservar fuentes de prueba y cooperar con los tribunales internacionales en sus procedimientos sobre las posibles violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército del Estado de Israel en Gaza".

Noticias relacionadas y más

Al respecto, la Fiscalía ha recordado que las pesquisas en marcha "tienen por objeto determinar el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  2. El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes 'hostiles' tras filtrarse un informe de la UCO
  3. La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido
  4. Un informe señala que los altos cargos de la Administración catalana suspenden en 'independencia política
  5. Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: 'Israel nos ha detenido ilegalmente
  6. Junts planea una ofensiva en el Parlament contra los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat
  7. Hacienda detecta fraude de ley en dos contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez
  8. Un jefe de los Mossos alega que no detuvieron en un primer momento a Puigdemont para evitar desórdenes públicos

El rey Felipe VI inaugura este jueves el Foro La Toja que analizará el plan de paz para Gaza

El rey Felipe VI inaugura este jueves el Foro La Toja que analizará el plan de paz para Gaza

Feijóo apuesta por invertir más en defensa y avisa de que Sánchez provoca "un aislamiento internacional progresivo" de España

Feijóo apuesta por invertir más en defensa y avisa de que Sánchez provoca "un aislamiento internacional progresivo" de España

Salvador Illa pide a Israel que garantice la seguridad y el retorno de los miembros de la Flotilla

Salvador Illa pide a Israel que garantice la seguridad y el retorno de los miembros de la Flotilla

La Fiscalía incluye la interceptación de la flotilla en su investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

La Fiscalía incluye la interceptación de la flotilla en su investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

La UCO pide acceder a las cuentas de la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras para ver si cobraron por obras

La UCO pide acceder a las cuentas de la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras para ver si cobraron por obras

Feijóo inaugura un encuentro organizado por el PPE en Barcelona

Feijóo inaugura un encuentro organizado por el PPE en Barcelona

El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa

El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa

Los Comuns reclaman a Sánchez que exija a Israel la liberación de Colau y los activistas de la Flotilla "secuestrados de forma ilegal"

Los Comuns reclaman a Sánchez que exija a Israel la liberación de Colau y los activistas de la Flotilla "secuestrados de forma ilegal"