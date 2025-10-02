Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo apuesta por invertir más en defensa y avisa de que Sánchez provoca "un aislamiento internacional progresivo" de España

El líder de los populares reivindica su modelo contra la inmigración ilegal ante varios secretarios del PP europeo reunidos en Barcelona

El PP activa el frente europeo contra Sánchez con dos cumbres del PPE en Catalunya

El PP europeo firma la 'declaración de Badalona': estas son sus 18 propuestas en materia de vivienda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. / JORDI OTIX

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves más gasto en defensa para hacer frente a los "retos y desafíos" de Europa. "Estamos obligados a invertir más en defensa", ha dicho el líder de la oposición en una intervención previa a iniciarse un encuentro con los secretarios internacionales del Partido Popular Europeo (PPE) en el Hotel Eurostars Grand Marina, en Barcelona. En una sala llena de los 'número dos' del PPE en los países miembros de la UE y acompañado por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha asegurado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez lleva al país a un "aislamiento internacional progresivo".

La cita, que inicialmente se programó como una cumbre del PPE de "alto nivel" con los máximos dirigentes del partido, entre ellos Manfred Weber, presidente del PPE y el primer ministro polaco, Donald Tusk, -que finalmente no han asistido-, ha servido a Feijóo para desplegar su modelo contra la inmigración ilegal ante los mandos europeos de su formación. "El modelo del Gobierno [español] es el que quiere más inmigración irregular, el nuestro no", ha declarado el líder de la oposición, que ha asegurado que el plan de su partido pasa por "soluciones de sentido común". "España debe decidir quién entra y en qué condiciones, porque esto es la puerta de entrada a vuestros países, al espacio Schengen", ha espetado.

