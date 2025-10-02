Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ejercicio de transparencia

La encuesta de EL PERIÓDICO sobre Barcelona, al completo: tablas, cruces y respuestas de cada entrevistado

Así están las encuestas de las elecciones generales en España

comportamiento voto barceloneses barometro gesop

comportamiento voto barceloneses barometro gesop

Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un ejercicio de transparencia, muy valorado por politólogos, periodistas, militantes y ciudadanos sensibles a la demoscopia electoral, EL PERIÓDICO difunde de manera habitual desde 2011 los datos completos de todas sus encuestas, elaboradas por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para todos los medios de Prensa Ibérica. Con esa misma voluntad de transparencia, ahora damos acceso a todos los lectores a los datos íntegros de la Encuesta Política de Barcelona que este diario publicó el pasado 24 de septiembre. El trabajo de campo se efectuó del 15 al 19 de septiembre e incluyó un total de 801 entrevistas.

El sondeo reflejaba que el socialista Jaume Collboni se consolida en cabeza tras superar el ecuador de su mandato en la alcaldía de Barcelona, mientras que Junts y Barcelona en Comú retroceden y ERC se recupera. Además, el estudio incorporaba preguntas sobre los posibles pactos de gobierno del PSC y sobre los principales problemas de la ciudad. Estas son las cinco grandes conclusiones de la encuesta.

En el siguiente enlace puedes consultar la encuesta íntegra con las frecuencias de cada variable y su evolución, la estimación de votos y escaños, un resumen de los resultados, las tablas donde se pueden cruzar los datos, la ficha técnica y los microdatos descargables en formato Excel, que incluye las respuestas una a una de todos los entrevistados.

CONSULTA AQUÍ TODOS LOS DATOS DE LA ENCUESTA DEL GESOP

Recuerda que, si lo prefieres, dentro del enlace anterior puedes descargarte solo los microdatos del sondeo o las tablas en formato Excel con las respuestas una a una de todos los entrevistados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  2. El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes 'hostiles' tras filtrarse un informe de la UCO
  3. La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido
  4. Un informe señala que los altos cargos de la Administración catalana suspenden en 'independencia política
  5. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  6. Junts planea una ofensiva en el Parlament contra los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat
  7. Los partidos se activan para frenar la sangría de votos hacia la extrema derecha en Catalunya
  8. Hacienda detecta fraude de ley en dos contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez

La Audiencia Nacional ordena dejar al PSOE acceder a los últimos audios de Cospedal de la 'Operación Cataluña'

La Audiencia Nacional ordena dejar al PSOE acceder a los últimos audios de Cospedal de la 'Operación Cataluña'

La encuesta de EL PERIÓDICO sobre Barcelona, al completo: tablas, cruces y respuestas de cada entrevistado

La encuesta de EL PERIÓDICO sobre Barcelona, al completo: tablas, cruces y respuestas de cada entrevistado

Feijóo promete a los empresarios catalanes menos burocracia y priorizar a los migrantes más empleables

Feijóo promete a los empresarios catalanes menos burocracia y priorizar a los migrantes más empleables

Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: "Israel nos ha detenido ilegalmente"

Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: "Israel nos ha detenido ilegalmente"

Margarita Robles en el Cercle: La amenaza rusa no es un farol

Margarita Robles en el Cercle: La amenaza rusa no es un farol

El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez "Barbigoña"

El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez "Barbigoña"

Andalucía admite errores en el cribado de cáncer de mama y revisará los protocolos

Andalucía admite errores en el cribado de cáncer de mama y revisará los protocolos

Sumar se agarra a la Flotilla para marcar distancias con Sánchez y ganar espacio a la izquierda

Sumar se agarra a la Flotilla para marcar distancias con Sánchez y ganar espacio a la izquierda