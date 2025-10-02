La encuesta de EL PERIÓDICO sobre Barcelona, al completo: tablas, cruces y respuestas de cada entrevistado

En un ejercicio de transparencia, muy valorado por politólogos, periodistas, militantes y ciudadanos sensibles a la demoscopia electoral, EL PERIÓDICO difunde de manera habitual desde 2011 los datos completos de todas sus encuestas, elaboradas por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para todos los medios de Prensa Ibérica. Con esa misma voluntad de transparencia, ahora damos acceso a todos los lectores a los datos íntegros de la Encuesta Política de Barcelona que este diario publicó el pasado 24 de septiembre. El trabajo de campo se efectuó del 15 al 19 de septiembre e incluyó un total de 801 entrevistas.

El sondeo reflejaba que el socialista Jaume Collboni se consolida en cabeza tras superar el ecuador de su mandato en la alcaldía de Barcelona, mientras que Junts y Barcelona en Comú retroceden y ERC se recupera. Además, el estudio incorporaba preguntas sobre los posibles pactos de gobierno del PSC y sobre los principales problemas de la ciudad. Estas son las cinco grandes conclusiones de la encuesta.

En el siguiente enlace puedes consultar la encuesta íntegra con las frecuencias de cada variable y su evolución, la estimación de votos y escaños, un resumen de los resultados, las tablas donde se pueden cruzar los datos, la ficha técnica y los microdatos descargables en formato Excel, que incluye las respuestas una a una de todos los entrevistados.

Recuerda que, si lo prefieres, dentro del enlace anterior puedes descargarte solo los microdatos del sondeo o las tablas en formato Excel con las respuestas una a una de todos los entrevistados.