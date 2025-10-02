Ejercicio de transparencia
La encuesta de EL PERIÓDICO sobre Barcelona, al completo: tablas, cruces y respuestas de cada entrevistado
Así están las encuestas de las elecciones generales en España
En un ejercicio de transparencia, muy valorado por politólogos, periodistas, militantes y ciudadanos sensibles a la demoscopia electoral, EL PERIÓDICO difunde de manera habitual desde 2011 los datos completos de todas sus encuestas, elaboradas por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para todos los medios de Prensa Ibérica. Con esa misma voluntad de transparencia, ahora damos acceso a todos los lectores a los datos íntegros de la Encuesta Política de Barcelona que este diario publicó el pasado 24 de septiembre. El trabajo de campo se efectuó del 15 al 19 de septiembre e incluyó un total de 801 entrevistas.
El sondeo reflejaba que el socialista Jaume Collboni se consolida en cabeza tras superar el ecuador de su mandato en la alcaldía de Barcelona, mientras que Junts y Barcelona en Comú retroceden y ERC se recupera. Además, el estudio incorporaba preguntas sobre los posibles pactos de gobierno del PSC y sobre los principales problemas de la ciudad. Estas son las cinco grandes conclusiones de la encuesta.
- El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada
- El 40% de los barceloneses quieren un pacto de izquierdas y el 30%, que Collboni siga en solitario
- Dos tercios de Barcelona, a favor de contener el turismo, prohibir los apartamentos y reducir cruceros
- Seis de cada diez barceloneses apoyan flexibilizar la reserva del 30% para vivienda social
- Crece la oposición a restringir el coche en el centro y a ampliar el aeropuerto de Barcelona
En el siguiente enlace puedes consultar la encuesta íntegra con las frecuencias de cada variable y su evolución, la estimación de votos y escaños, un resumen de los resultados, las tablas donde se pueden cruzar los datos, la ficha técnica y los microdatos descargables en formato Excel, que incluye las respuestas una a una de todos los entrevistados.
CONSULTA AQUÍ TODOS LOS DATOS DE LA ENCUESTA DEL GESOP
Recuerda que, si lo prefieres, dentro del enlace anterior puedes descargarte solo los microdatos del sondeo o las tablas en formato Excel con las respuestas una a una de todos los entrevistados.
Suscríbete para seguir leyendo
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes 'hostiles' tras filtrarse un informe de la UCO
- La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido
- Un informe señala que los altos cargos de la Administración catalana suspenden en 'independencia política
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Junts planea una ofensiva en el Parlament contra los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat
- Los partidos se activan para frenar la sangría de votos hacia la extrema derecha en Catalunya
- Hacienda detecta fraude de ley en dos contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez