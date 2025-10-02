Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso mundial

Conde-Pumpido: “Se ha generalizado que es grave criticar al poder judicial y que hay barra libre para insultar al TC"

El presidente del TC se muestra aliviado ante la ausencia de representantes de Israel ante el VI Congreso Mundial de la Justicia Constitucional que se celebrará en Madrid

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno, en el Ateneo de Madrid

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno, en el Ateneo de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

Ángeles Vázquez

Madrid
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, lamentó este jueves que "parece que se ha generalizado la idea de que es grave que se insulte al poder judicial y que hay barra libre para cuestional al Tribunal Constitucional", al que recordó se le ha llegado a "llamar cáncer de la democracia". Añadió que cuando alguien desde la política deslegitima al TC, "se desligitima a sí mismo".

A la pregunta de si considera que en las conclusiones del VI Congreso Mundial de la Justicia Constitucional, que se celebrará en Madrid a final de mes, debería contar, como ocurrió en la edición anterior, celebrada en Bali, que debían evitarse los ataques a jueces y magistrados, Conde-Pumpido aprovechó para referirse a lo que realmente le preocupa: los ataques al Constitucional.

Tras recordar que nueve de sus 12 miembros son miembros de la carrera judicial y seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diversos consejos, entre ellos alguno que lo fue hace 20 años, momento en el que ya se le consideró "jurista de reconocido prestigio, el presidente aseguró que cada año llegan al tribunal 6.500 amparos contra sentencias del Tribunal Supremo y solo se han anulado 17. "Pese a ello nos acusan de invadir las competencias del Supremo", señaló.

