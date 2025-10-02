Los Comuns reclaman a Sánchez que exija a Israel la liberación de Colau y los activistas de la Flotilla "secuestrados de forma ilegal"

Los Comuns reclaman al presidente Pedro Sánchez que se implique directamente para que Israel libere a Ada Colau y el resto de los activistas de la Flotilla que están en estos momentos "secuestrados ilegalmente". En concreto, la cúpula del partido ha pedido al jefe del Gobierno que se mueva "con rapidez y valentía" y exija a Benjamin Netanyahu que todos los miembros de la misión vuelvan a casa sanos y salvos, así como convocar a los representantes diplomáticos de Israel en España para que ofrezcan explicaciones sobre la operación llevada a cabo en aguas "de soberanía Palestina".

Los Comuns stán en vilo a la espera de tener noticias sobre el estado de Ada Colau y el resto de activistas de la Flotilla. Perdieron el contacto con la exalcaldesa este miércoles sobre las 20 horas, cuando empezó el asalto de Israel a las embarcaciones. En estos momentos de incertidumbre, han llamado a toda la ciudadanía a "salir de forma masiva a la calle" desde este jueves mismo para que aumente la presión social para que sean liberados los activistas y se ponga fin al genocidio.

En la sede se han ido concentrando buena parte de los dirigentes de la dirección desde primera hora de la mañana para hacer seguimiento de la situación e ir decidiendo qué pasos dar. Por ahora, concentran la exigencia en el Gobierno de Pedro Sánchez tras considerar que el barco de las Fuerzas Armadas debería haber acompañado a la Flotilla hasta el último tramo del trayecto para garantizar su seguridad.

Fuentes del partido admiten que tanto la exalcaldesa como el resto de miembros de la Flotilla estaban mentalizados para vivir una detención y tenían la consigna de lanzar los teléfonos móviles al mar en caso de ser interceptados para evitar que la información de sus comunicaciones durante la travesía caigan en manos de Israel.

También han dejado en manos del eurodiputado y abogado Jaume Asens la asistencia legal a la espera de que a los detenidos se les asigne un abogado de oficio.