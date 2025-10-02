Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amnistía

Conde-Pumpido dice que le "extrañaría" que "España fuera el único país de la UE" que no pudiera aprobar una amnistía

Archivo - El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido

Archivo - El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

EP

MADRID
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha indicado este jueves que le "extrañaría" que "España fuera el único país de la UE" cuyo Parlamento no pudiera aprobar una amnistía, en alusión a las cuestiones planteadas por los tribunales españoles al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre esta ley.

"Aunque ha habido mucha polémica sobre este tema, me extrañaría que España fuera el único país de la UE que no pudiera aprobar su Parlamento una amnistía", ha dicho, en un desayuno informativo con la prensa para presentar la VI Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional, que se celebrará en Madrid entre el 28 y el 31 de octubre.

Conde-Pumpido ha explicado que todos los países de la UE contemplan una amnistía en su Constitución o, si no lo hacen, como en el caso de Alemania, sus Parlamentos la han aprobado.

Por otro lado, preguntado sobre cuándo calcula que el TC resolverá los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles la malversación del 'procés', Conde-Pumpido ha señalado que "difícilmente antes de Navidades", subrayando que en todo caso tardarán "varios meses".

"Me gustaría decir que antes del verano próximo estén resueltos todos los asuntos (sobre la amnistía) pero es probable que antes del verano próximo yo ya no sea el presidente, así que no lo puedo decir", ha precisado.

