Investigación disciplinaria

El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez "Barbigoña"

El promotor disciplinario instaba el archivo de la investigación que abrió el pasado mes de diciembre

Begoña Gómez recurre su citación por malversación y la petición del juez de sus correos

Begoña Gómez recurre su citación por malversación y la petición del juez de sus correos

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
El voto de calidad de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha determinado la apertura de un expediente disciplinario por una posible falta grave al titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, en relación con la publicación en su cuenta en la red X --@ManuelRuizdLara--de varios mensajes en los que se alude al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a la que se llama "Barbigoña".

La decisión de la Comisión Permanente supone denegar la propuesta de archivo por parte del promotor de la Acción Disciplinaria, que abrió una investigación previa a este magistrado el pasado mes de diciembre. Ahora será la Comisión Disciplinaria de este órgano quien finalmente resolverá si se le sanciona o no y, en el primero de los casos, la gravedad de la sanción, han señalado a EL PERIÓDICO en fuente de este órgano.

