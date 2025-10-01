El Supremo rechaza de nuevo las pruebas pedidas por Cerdán y le reprocha "desahogarse" tildándole de "pueril" o "frívolo"

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a rechazar la batería de diligencias solicitadas por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero, además, aprovecha la oportunidad que le da tener que dictar un nuevo auto, para reprochar a la defensa que utilice los recursos de defensa como "desahogo" y tache "su actuación o modo de razonar" de "pueril y quizás frívolo".

El instructor del caso Koldo en el alto tribunal no ha cambiado de criterio respecto al pasado 15 de septiembre y vuelve a rechazar todas las pruebas con las que la defensa de Cerdán pretende anular la instrucción realizada en su contra. Entre ellas figuraba tomar declaración al teniente coronel al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, al que acusa de mezclar las diligencias de investigación adscritas a su unidad y aportar lo encontrado en el caso Koldo en la Audiencia Nacional en el procedimiento del Supremo o en el caso del fraude de hidrocarburos, en el que está imputado el comisionista Víctor de Aldama, en función de su conveniencia.

La defensa de Cerdán también pedía que se informara al Congreso de los Diputados de si el Supremo investigó aforados sin cursar el correspondiente suplicatorio, porque entendía que a ello obedecía una resolución del propio Puente en el que pedía comprobar si tenían alguna base las acusaciones que había vertido Aldama contra el expolítico navarro y el ministro de Política Territorial y Memoria Democráctica, Víctor Ángel Torres, antes de formalizar una investigación contra ambos. Contra el canario se ha concretado imputación alguna.

"Lo cierto es que este instructor no advierte en el recurso que ahora se resuelve razonamiento alguno que no estuviera expresado ya por la parte en su escrito anterior", señala el magistrado que llega a señalar que una recurso de reforma "no es el momento ni el lugar más idóneo para establecer extravagantes paralelismos entre la presente causa especial y 'los juicios sumarísimos de la dictadura'".

Los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo podían haber recurrido en apelación, pero prefieron dirigirse de nuevo al juez Puente, que en su auto señala que le atribuyan "un propósito 'sarcástico', cuando no el de 'distorsionar' el contenido de otras resoluciones'" a la hora de combatir su negativa a practicar ninguna prueba por considerarlas innecesarias e impertinentes.

El magistrado se remite a su "extensa explicación" de por qué rechazó las pruebas solicitadas, que también se dirigían contra los 10 terabytes intervenidos a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Por si había alguna duda, insiste en que este tipo de impugnacion no es la vía adecuada para "valorar la competencia de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, departamento de investigación económica y anticorrupción (a los que se refiere la parte genéricamente como 'guardias' y considera 'carecen de pericia acreditada'); ni para entrar en debate con las consideraciones efectuadas por el ministerio fiscal".