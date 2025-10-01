Illa se convierte en el primer dirigente español en reunirse con el Papa y le invita a la Sagrada Familia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles con el Papa León XIV en el Vaticano. Lo ha hecho acompañado por el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celaá. Illa se ha conviertido así en el primer dirigente español, y prácticamente europeo, que se cita con el pontífice desde que accedió al cargo en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco. Hasta la fecha, León XIV se ha visto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El Papa, de origen estadounidense, también se ha reunido con vicepresidente de su país, JD Vance.

Durante el encuentro, el president ha invitado al Papa a visitar Barcelona y la Sagrada Familia el próximo año, coincidiendo con el centenario de Gaudí y el fin de la construcción de la Torre de Jesús. Además, ha ofrecido al pontífice varios obsequios institucionales, entre los que se encuentran una reproducción de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Familia, el libro ‘Catalunya’ —que propone un recorrido por todas las comarcas del territorio e incluye un mapa comarcal—, así como el volumen ‘El Convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona’, escrito por Josep M. Martí i Bonet, Josep M. Juncà i Ramon y Lluís Bonet i Armengol, en reconocimiento a la vinculación del Papa con la orden de San Agustín. Asimismo, como obsequios de carácter más personal, le ha entregado la película y el libro ‘Solo Javier’, la grabación de un concierto de ‘Vozes’, unas estolas confeccionadas por las internas de la cárcel de Wad-Ras, cinco botellas de aceite de las cinco Denominaciones de Origen catalanas y una selección de embutidos de Catalunya.

Hasta esta cita, únicamente dos presidents de la Generalitat en activo se habían visto con el jefe de la iglesia católica en la Santa Sede. Pere Aragonès entró en el Vaticano y se vio con el Papa Francisco en noviembre de 2023, y antes solo lo había hecho Jordi Pujol a principios de 1981, en su caso con Juan Pablo II. Artur Mas también fue recibido en audiencia por Karol Wojtyla, pero no durante su etapa como president, sino durante su época como conseller en cap; mientras que José Montilla recibió a Benedicto XVI cuando este viajó a Barcelona en 2010.

También Illa se había reunido con el anterior pontífice en marzo de 2024, cuando aún no se habían celebrado las últimas elecciones catalanas y, por lo tanto, cuando era jefe de la oposición en el Parlament. La casualidad hizo que la reunión se produjera el mismo día en que el Congreso daba su primer 'sí' a la ley de amnistía, aunque la norma tuvo que pasar aún por el Senado y otra vez por el Congreso hasta hacerse oficial en el BOE tres meses después. El entonces líder del PSC aprovechó aquel encuentro para defender la ley y para pronosticar que conllevaría la reconciliación en Catalunya.

Salvador Illa saludando al Papa Francisco en marzo de 2024 / @salvadorilla

El president de la Generalitat se declara católico practicante y es habitual escucharle hablar de los valores del humanismo cristiano en algunos de sus discursos. De hecho, durante la toma de posesión del Govern en agosto de 2024 aseguró que estos serían el eje vertebrador de su mandato.

Milenario de Montserrat y reuniones con líderes regionales

Más allá del encuentro con el Papa León XIV, el viaje de Illa a Roma ha sido organizado principalmente para que el president asista a algunas de las actividades que el Festival de Peralada y la Abadia de Montserrat han organizado esta semana en la capital italiana con motivo del 40 aniversario del festival y el milenario de Montserrat. Sin embargo, el jefe del Executiu también tiene previsto aprovechar su visita de tres días en la ciudad para verse con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y con el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, encuentros en los que tiene previsto defender que hay que exportar la receta federal a la gobernabilidad europea.

De hecho, la cita con Gualtieri se producirá en el marco de la celebración del Festival delle città, un encuentro que organiza anualmente la Lega delle Autonomie Locali Italiane, asociación que une instituciones locales y regionales italianas vinculadas históricamente a la izquierda y centroizquierda. Actualmente, reúne a más de 1.200 municipios y 27 provincias y regiones. Illa y Gualtieri celebrarán un breve encuentro privado y protagonizarán un diálogo, a instancias del alcalde de Roma, sobre el papel de las administraciones locales y regionales en los principales retos globales actuales, como son el cambio climático, las desigualdades sociales, la vivienda y los conflictos internacionales.

La agenda del president también incluye una conferencia en la Università della Sapienza, una de las más reconocidas de Italia y de Europa, y un encuentro con la comunidad di Sant'Egidio, cuyo origen se sitúa en el barrio de Trastevere de Roma. Se trata de un movimiento laico de orientación cristiana católica referente por su labor en favor de la paz y la mediación de conflictos, que destacó por su lucha contra el sida y por su posicionamiento a favor de acabar con la pena de muerte.

Es la segunda vez que el jefe del Executiu visita Italia desde que es president. En abril de este año ya se desplazó a Milán para asumir la presidencia de los Cuatro Motores de Europa, una alianza internacional que, además de Catalunya, agrupa las regiones de Lombardia (Italia), Baden-Württemberg (Alemania) y Alvèrnia-Roine-Alpes (Francia).

Illa da especial importancia a su agenda internacional, que este mes de octubre también le llevará de nuevo a Bruselas, donde prevé asistir al Comité de las Regiones, y a Londres. En su primer año al frente de la Generalitat, además de Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido; también ha visitado Japón, Corea del Sur y China. Antes de terminar el año prevé desplazarse hasta México.