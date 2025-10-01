El Parlament avala el refuerzo de la hacienda catalana con la vista puesta en la financiación singular

El Govern, de la mano de ERC y de los Comuns, y esta vez también de la CUP, han puesto una piedra más en el titánico reto de robustecer la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con la vista puesta en prepararla para recaudar todos los impuestos en el marco de una nueva financiación singular. En esta ocasión, no se trata solo de una mera declaración de intenciones o un pacto por escrito, sino que el Parlament ha convalidado un decreto que, con rango de ley, dota a la hacienda catalana de más autonomía en su funcionamiento y en la gestión de su personal. No es menor tampoco que, pese a no haber votado a favor, la medida haya obtenido la abstención de Junts.

Tanto el Govern de Salvador Illa como ERC están a la espera de que el Ministerio de Economía desencalle la concreción de ese modelo singular, algo que Pedro Sánchez se ha comprometido públicamente a presentar antes de final de año. No obstante, ha quedado claro durante el debate en el hemiciclo que hay prisa por la parte catalana. "Necesitamos cambios legislativos importantes en el Congreso de los Diputados y esperamos que sean aprobados cuanto antes mejor", ha dejado caer la consellera de Economia, Alícia Romero, durante la presentación del decreto, en la que ha reafirmado que el objetivo es que la ATC acabe recaudando progresivamente todos los impuestos, empezando por el IRPF.

El diputado de ERC Albert Salvadó ha definido la ley aprobada como un "primer paso" para avanzar en la financiación singular pactada en la investidura, que no es, ha recordado, la "aguada e inconcreta" propuesta que presentaron el Govern y Hacienda en julio. De hecho, el decreto convalidado este miércoles es fruto del intento de la Generalitat por limar asperezas con los republicanos, que denunciaron que no se concretaba el traspaso del IRPF ni los límites de la solidaridad territorial.

Salvadó ha subrayado que justamente por ello han presentado su propia proposición en el Congreso para que se modifique la LOFCA, la ley de financiación autonómica y la de cesión de tributos. Y ha advertido, una vez más, que si los socialistas no cumplen lo tendrán "muy difícil para gobernar". Sin ir más lejos, no están dispuestos ni siquiera a sentarse a hablar de los presupuestos de 2026 si no se producen esos avances, algo que complicaría el objetivo de estabilidad que busca Illa con unas nuevas cuentas.