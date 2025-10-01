El Parlament avala medidas para mejorar la seguridad de los cámpings inundables

El Parlament ha convalidado este miércoles el decreto del Govern que establece medidas urgentes para verificar la viabilidad de la gestión del riesgo de inundaciones en los cámpings de Catalunya. La norma, que ha recibido el apoyo de la mayoría de la cámara (han votado a favor PSC, Junts, ERC, PPC, los Comuns y Aliança Catalana, mientras que Vox ha votado en contra y la CUP se ha abstenido), incluye la instalación de tres nuevos radares meteorológicos en el Alt Pirineu para mejorar la predicción de fenómenos extremos.

En el texto, consensuado con la Federación Catalana de Cámpings, no se especifica ninguna medida concreta sino que se estudiará la situación de cada cámping caso por caso. Si se da la circunstancia de que una instalación en riesgo no puede aplicar medidas de seguridad, no se descarta el hipotético traslado de actividad como última opción, siempre asociado a ayudas económicas.

La consellera Parlon, este miércoles, en el Parlament. / Marta Pérez / EFE

Este era el segundo intento del Ejecutivo catalán de aprobar una normativa de estas características: el primer decreto, presentado en abril, fue retirado por falta de consenso y tensiones con el sector de los cámpings. En su intervención, la consellera de Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha admitido que las relaciones iniciales con el sector fueron complicadas, pero ha subrayado que ahora se ha logrado "crear un marco de confianza" que permite "reforzar el sistema de Protecció Civil, de la mano del sector, garantizando la viabilidad y la protección de las personas".

Comisión técnica

El decreto incluye la creación de una comisión técnica para determinar qué cámpings están en riesgo y supervisar su capacidad de gestión frente a inundaciones. Además, se constituirá una Comisión de Govern de Cámpings que resolverá los procedimientos, y un Consejo Asesor y de Participación con administraciones locales, representantes del sector y expertos independientes.

Entre las medidas destacan los sistemas de alerta temprana basados en los datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) sobre caudales fluviales y precipitaciones. Según el Meteocat, la predicción mejorará hasta un 90% en los Pirineos gracias a los radares que se instalarán en La Peülla, el Pic de l’Orri y la Tosa d’Alp.

179 cámpings en riesgo

Actualmente, 357 cámpings de Catalunya han sido analizados, de los cuales 179 presentan algún riesgo de inundación. Parlon destaca que el decreto "ofrece seguridad jurídica en los procedimientos" y garantiza que los cámpings sigan siendo un "motor clave para la economía catalana". Aunque la norma no menciona una dotación económica concreta, sí establece que este factor debe tenerse en cuenta en la gestión de riesgos.

Maite Selva, diputada de Junts, ha advertido de que en un contexto de emergencia climática y fenómenos meteorológicos sobrevenidos, es "positivo" que haya consenso. No obstante, ha avisado de que no apoyarán "medidas precipitadas" sobre el futuro de los cámpings". Desde ERC, Josep Vidal ha aplaudido el cambio de postura por parte del Govern, que dio marcha atrás y se sentó a negociar con la Federación Catalana de Cámpings y los alcaldes implicados, sobre todo en la comarca del Pallars Sobirà.

Por su parte, Alberto Villagrasa (PPC) ha señalado que 228 establecimientos carecen de estudios de inundabilidad y reclamó planes de autoprotección claros antes de cualquier intervención, no solo en caso de inundaciones. Andrés García Berrio (Comuns) ha valorado positivamente el acuerdo y ha considerado una "buena noticia para la prevención" la instalación de los nuevos radares. En el lado contrario, Sergio Macián (Vox) ha criticado que el Govern recurra al decreto por "una urgencia no justificada", puesto que el problema del riesgo de inundación no es nuevo.

Con esta convalidación, el Govern inicia un camino para asegurar que los cámpings catalanes puedan operar con seguridad frente a fenómenos extremos. El reto es encontrar el equilibro entra la protección de las personas y la viabilidad económica del sector. Las medidas concretas se darán a conocer una vez la comisión técnica empiece a trabajar.