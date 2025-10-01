El Parlament activa una comisión para estudiar y analizar los discursos de odio

El Parlament ha dado este miércoles luz verde a la creación de una comisión de estudio sobre los discursos de odio, el fascismo y el racismo. La propuesta de resolución, presentada conjuntamente por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, ha sido aprobada en el hemiciclo y supone el primer paso formal para poner en marcha un espacio de trabajo que analice cómo proliferan este tipo de mensajes y cómo combatirlos desde una "perspectiva política y social" dentro de la Cámara catalana. La principal reivindicación de la mayoría del hemiciclo ha sido que la "libertad de expresión no ampara los discursos de odio", ni tampoco "la violencia política contra quienes defienden derechos". Han votado a favor de su creación todos los partidos impulsores y, en contra, el resto: PP, Vox y Aliança Catalana.

El nuevo órgano nace con la vocación de sentar las bases de un futuro "pacto nacional contra los discursos de odio" y de elaborar herramientas que permitan frenar aquellas expresiones que, según los partidos impulsores, "ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y la democracia misma". Durante la presentación de la propuesta, los partidos que han registrado la solicitud de creación han coincidido en asumir que esta comisión es "más necesaria que nunca" en un momento en que la ola reaccionaria se levanta en toda Europa y el mundo, y una "responsabilidad ética y democrática". "Los discursos de odio generan odio, que es la antesala a la violencia", ha avisado la diputada socialista, Elena Díaz. Una afirmación que han suscrito el resto de parlamentarios que han defendido la creación de la comisión.

Silvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, en su escaño durante la sesión de control en el Parlament de Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

El objetivo es trabajar desde las instituciones para combatir los discursos que atentan contra los derechos de las personas. Unas expresiones, que tal y como ha explicado la diputada y exconsellera de ERC, Tània Verge, "no son improvisados". "Están coordinados internacionalmente, comparten relato y financiación oscura y se nutren de la desinformación", ha advertido Verge. Se trata de un diagnóstico compartido para el que las instituciones deben tener un papel "central" para su combate. Ya en la pasada legislatura se constituyó una comisión de estudio del racismo institucional, en una línea parecida, que el diputado de los Comuns, Andrés Garcia Berrio, ha querido poner en valor: "A veces incomoda, pero se debe trabajar de forma profunda y aprovechar el trabajo iniciado en el pasado mandato", ha comentado. También Xavier Pellicer, de la CUP, ha pedido una "reflexión profunda" para entender por qué la extrema derecha en Catalunya "ha tardado más" en llegar respecto al resto de Europa, y cómo ha logrado "ganar espacio". "Debemos hacer un trabajo sincero", ha pedido el cupero.

Aliança ataca a Junts

La iniciativa se enmarca en el compromiso que los cinco grupos firmaron a principios de legislatura para aislar a la extrema derecha —Vox y Aliança Catalana— de la actividad parlamentaria, un pacto que supone votar sistemáticamente en contra de todas iniciativas de estos partidos -Junts se lo ha saltado en dos ocasiones- y arrinconarlos al máximo del día a día en el Parlament para evitar que se "normalice" su presencia. Sin embargo, el diputado posconvergente, Francesc de Dalmases, en su intervención, ha puesto el foco en otras cuestiones, y ha hablado de la "catalanofobia" que ha dado por hecho que existe de forma "transversal" en el Estado. Y en este punto ha situado al PP, PSC y Comuns como los impulsores de "discriminaciones" contra su "nación" y "lengua", y ha pedido que también estos comportamientos se analicen y estudien.

“Para combatir el odio y el racismo, Junts siempre estará. Para dar juego a quienes, desde el odio, intentan presentarnos como racistas, jamás. Y para señalar y denunciar a quienes utilizan el populismo o el fascismo con intereses partidistas, ahí siempre estaremos", ha espetado Dalmases, que ha obviado en todo su discurso hacer referencia explícita a la extrema derecha independentista, como sí han hecho el resto de formaciones soberanistas. Por eso, ha sido Aliança quien sí se ha dirigido al partido de Carles Puigdemont en su intervención, con un ataque velado: "Qué triste que hoy Junts sea indistinguible de la extrema izquierda. El miedo a perder sillas y cargos los ata, y créanme: estoy aquí para evidenciarlo y aprovecharlo", ha declarado su presidenta, Sílvia Orriols, que ha acusado a todos los partidos que han votado a favor de "imitar" al "fascismo" para "desprestigiar" a su formación.

Para PP y Vox es una "pérdida de tiempo"

Fue en abril cuando los grupos parlamentarios anunciaron que habían llegado a este acuerdo, pero su puesta en marcha se había ido retrasando hasta ahora, a la espera que la Mesa y la Junta de Portavoces acordaran incluirlo en la orden del día de los plenos. En ese momento, el PP también fue invitado a unirse a la propuesta, pero la formación dijo que solo lo haría si también se analizaban los discursos "comunistas". Este miércoles, el portavoz popular, Juan Fernández, ha asegurado que su formación sí participará en esta comisión para "controlar" que también se analice a la "extrema izquierda", pero ha tildado de "pérdida de tiempo" la creación de este órgano. "No hablan de la extrema izquierda, tienen memoria democrática selectiva", ha dicho Fernández, tras asegurar que el "fascismo político es pasado".

lejandro Fernández, Juan Benítez y Lorena Roldán, del grupo parlamentario del PP, durante la sesión de control en el Parlament de Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

También Vox ha menospreciado esta comisión y ha dicho que a su partido no le hace falta "sancionar" para combatir las ideas. "Nos les tenemos miedo, aquí tienen a una diputada y a todo un grupo parlamentario al que pueden sancionar", ha dicho la diputada Júlia Calvet. Tras eso, ha pronunciado las mismas palabras que su presidente, Ignacio Garriga, usó hace dos años y le costaron una sanción de 900 euros por islamofobia: "Hay que elegir: o ley islámica o leyes nacionales. Queremos que Catalunya siga siendo Catalunya, ni Argelia ni Marruecos". Sanciónenme en su estúpida comisión", ha zanjado.

La comisión recopilará datos cualitativos y cuantitativos sobre el origen y la difusión de los discursos de odio, así como sobre los colectivos a los que van dirigidos. No actuará como un órgano sancionador, pues esa competencia recae exclusivamente en la Mesa del Parlament, a través de la comisión del estatuto de los diputados, encargada de velar por el cumplimiento del código de conducta.