Así ha sido el encuentro entre Illa y el Papa: ocho regalos y una carta que no llegó hasta el último momento

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preparó su viaje a Roma con la esperanza de poder verse con el papa León XIV, pero sin la confirmación de si sería posible. Su gabinete tenía una prereserva, que se había empezado a gestar semanas atrás, pero no tenía la certeza de que se podría ver cara a cara con el Santo Padre. El jefe de la Iglesia católica, a diferencia de su antecesor, el papa Francisco, es más celoso de su intimidad y en los cinco meses que lleva en el cargo se ha reunido con contados líderes políticos y no ha hecho ningún viaje internacional. Por ello, el Govern decidió no publicitar la cita antes de tiempo, ya que temía que el pontífice se retractara por el anuncio o que cualquier contratiempo impidiera la celebración del encuentro.

Hasta la tarde del martes, la carta del Vaticano en la que se ratificaba la reunión no fue entregada en mano a la embajada española. Se ha seguido así el protocolo litúrgico habitual de la Santa Sede, que contempla que la tarde o noche anterior a la cita, la Prefectura de la Casa Pontificia envía una misiva al lugar donde se hospeda el entrevistado en la que se especifica la hora y el lugar del encuentro. En el caso de Illa, se dejaba claro que se iban a ver a las 8.30 horas de la mañana en el Studio Dell’Aula Paolo VI.

Salvador Illa se reúne con el papa León XIV en el Vaticano / VATICAN MEDIA

A la recepción, además del president, ha acudido también el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celaá, cuyo papel ha sido clave para la celebración de la cita. El encuentro con el Papa, que ha querido saludar a toda la delegación que acompaña al president de la Generalitat, ha durado una media hora y ha servido para que los dos dirigentes analizaran el contexto geopolítico mundial e hicieran una defensa de los valores del humanismo cristiano. Illa ha sido el primer dirigente español en citarse con el pontífice desde que este accedió al cargo en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, y es también una de las primeras autoridades europeas a las que recibe.

Libros, música, aceite y embutidos

El jefe de la Generalitat, que se declara católico practicante, ha entrado al Vaticano poco después de las ocho de la mañana y lo ha hecho con una bolsa negra llena de regalos para León XIV. Entre los obsequios, una reproducción de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, con la que ha aprovechado para invitar al pontífice a Barcelona el 10 de junio de 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí -actualmente en proceso de beatificación- y la culminación de la Torre de Jesús. También le ha regalado dos libros: 'Catalunya', que propone un recorrido por todas las comarcas del territorio e incluye un mapa comarcal; y ‘El Convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona’, aprovechando que el Papa es de la orden de San Agustín.

Salvador Illa se reúne con el papa León XIV en el Vaticano / Vatican Media

También le ha entregado la película y el libro 'Solo Javier', que narra la vida de un joven madrileño que abandonó su prometedora carrera de tenista para entregarse a la misión y a la fe; y un lápiz de memoria con canciones del Vozes, un proyecto musical del distrito barcelonés de Nou Barris que ayuda a la integración de menores de distintos orígenes, así como unas estolas confeccionadas por las internas de la cárcel de Wad-Ras. Y, para acabar de ‘vender’ Catalunya al Papa, Illa ha coronado la visita haciéndole entrega de cinco botellas de aceite de las distintas denominaciones de origen de Catalunya y una selección de embutidos catalanes.

De vuelta, Illa se ha llevado una estampita religiosa del Vaticano y la esperanza de haberlo convencido para que viaje a Barcelona.