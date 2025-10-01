Illa y el alcalde de Roma se unen contra la "demagogia" de la extrema derecha

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, han compartido este miércoles en la capital italiana sus recetas en materia de seguridad e inmigración. Los dos líderes políticos se han conjurado para luchar contra la "demagogia" y el "populismo" de la extrema derecha y así tratar de frenar su auge. En el marco de su viaje oficial a Italia -que ha arrancado este miércoles y que se alargará hasta el viernes-, Illa ha vuelto a reivindicar que la seguridad es también "una política de izquierdas" y ha apostado de nuevo por el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya. Una semana después de que el Congreso diera portazo con los votos de Podemos, PP y Vox a la propuesta pactada entre Junts y PSOE, el president ha asegurado que la Generalitat puede hacer una acogida e integración "más eficiente" si tiene el mando.

El jefe del Govern ha aprovechado el encuentro para hacer bandera de su ley de barrios, y ha asegurado que el antídoto contra la ultraderecha es una política de "impunidad cero" acompañada de medidas para revertir la desigualdad. "Hay que ir a la raíz de los problemas", ha reclamado, al tiempo que ha reivindicado políticas "valientes" en el campo de la vivienda para atajar la crisis habitacional, prometiendo incluso "resultados próximamente" en Catalunya.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, durante el coloquio. / Arnau Carbonell / Govern

Además, Illa, coincidiendo con el octavo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, ha afirmado que Catalunya vivió "fuertes tensiones", pero ha celebrado que se vayan "superando". "Catalunya siempre ha tenido una voluntad muy fuerte de autogobierno. De afirmar nuestra voluntad política, defender nuestra identidad, siempre con una voluntad de solidaridad y de trabajo conjunto con el resto de territorios de España, pero de ejercerlo en el marco de un autogobierno", ha rematado, al tiempo que ha rechazado las "soluciones mágicas" porque "generan frustración".

Gualtieri, por su parte, ha defendido que Roma es una de las ciudades "más seguras" y ha sostenido que las estadísticas así lo avalan. Sin embargo, ha reconocido un problema con la percepción ciudadana y ha confesado que una de las políticas de las que está más orgulloso es de su programa para mejorar la iluminación de la ciudad y poner más cámaras de seguridad. Así, el alcalde de Roma ha cargado duramente contra las "campañas vergonzosas" que hace la extrema derecha en las redes sociales y ha defendido que si la izquierda hace las cosas "bien" no debe tenerle "miedo" y le puede "plantar cara".

Gualtieri e Illa se han encontrado este miércoles en el marco de la celebración del Festival delle città, un encuentro que organiza anualmente la Lega delle Autonomie Locali Italiane, asociación que une instituciones locales y regionales italianas vinculadas históricamente a la izquierda y centroizquierda. Actualmente, reúne a más de 1.200 municipios y 27 provincias y regiones.

Reunión con el presidente de Lazio

Antes de este diálogo, Illa también se ha encontrado con el presidente de la región de Lazio, Francesco Rocca. Según explican fuentes del Govern, los dos dirigentes han compartido "la voluntad de impulsar la colaboración entre las dos administraciones en el ámbito económico, de la investigación y las universidades". Además, el president le ha invitado a participar en las cumbres de regiones mediterráneas que acogerá Barcelona este otoño.

El president Salvador Illa y el conseller Ramon Espadaler, en una reunión con el presidente del Lazio y otros representantes de la región italiana / Arnau Carbonell

Lazio es la segunda región más importante de Italia en cuanto a población -cuenta con 5,3 millones de habitantes- y peso económico, y cuya capital es Roma. Por delante de esta solo esta la Lombardia (Milán), donde Illa ya se desplazó el pasado mes de abril para asumir la presidencia de los Cuatro Motores de Europa, una alianza internacional que, además de Catalunya y Lombardia, incluye Baden-Württemberg (Alemania) y Alvèrnia-Roine-Alpes (Francia).

Previamente a estos dos encuentros, el president de la Generalitat se ha visto a primera hora de la mañana con el Papa León XIV. Durante el encuentro, que ha durado una media hora, el president ha invitado al jefe de la iglesia católica a visitar Barcelona y la Sagrada Família el próximo año, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí -actualmente en proceso de beatificación- y la culminación de la Torre de Jesús. Con quien no se ha citado es con ningún miembro del Gobierno de Giorgia Meloni. Según el Govern, no se ha cursado ningún tipo de petición para verse con representantes de la extrema derecha italiana.