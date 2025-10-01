El Govern reprocha a Junts que utilice TV3 como "arma arrojadiza" al "estilo de PP y Vox"

Junts continúa haciendo 'casus belli' de los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio. Es la principal carpeta con la que inauguró este martes la primera sesión de control al president Salvador Illa de la temporada y ha continuado este miércoles buscando el cuerpo a cuerpo con el Govern. Hasta tal punto, que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha acabado subiendo los decibelios y ha acusado al partido de Carles Puigdemont de utilizar los medios de comunicación públicos como un "arma arrojadiza" al "estilo de PP y Vox".

El intercambio dialéctico se ha producido durante una interpelación en el pleno, en la que el diputado de Junts Agustí Colomines ha vuelto a señalar al Govern por ser "promotor de la desnacionalización" de TV3 y Catalunya Ràdio desde el Palau de la Generalitat. En el octavo aniversario del 1-O, el dirigente no ha desaprovechado la ocasión para recordar al PSC que en el año 2017 se manifestó "al lado de Vox" en contra de la independencia y lo ha situado también como responsable de que ni Puigdemont ni Lluís Puig puedan ocupar presencialmente sus escaños en el Parlament a la espera de que se les aplique la ley de amnistía.

Dalmau ha replicado a la ofensiva y ha considerado que si Junts ha decidido librar esta batalla con estos argumentos es porque "siente que ha perdido el control de los medios de comunicación públicos del país", además de acusarlos de haber dado alas al crecimiento Aliança Catalana. "De ustedes, que venían de ser centrados y moderados, que acabaron defendiendo tesis radicales que provocaron frustración y que ahora haya gente que abraza las tesis de la extrema derecha independentista, lecciones ninguna", ha espetado, además de defender que desde el Govern no se decide la programación de la cadena.

Segundo choque en dos días

De hecho, este choque ha sido la continuación del que ya se produjo entre el president Illa y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, quien precisamente también utilizó la expresión "desnacionalización" para definir la intervención que considera que está haciendo el Govern a través de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació tras el estreno de la marca 3Cat.

Precisamente este miércoles, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha defendido que las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio están "más vivas y tienen más valor que nunca" y que, por ello, no desaparecerán. En una entrevista en la radio pública, ha rechazado las acusaciones de estar "españolizando" los dos medios y ha defendido que lo que se pretende es promover contenido de calidad en catalán que conecte con el público, además de destacar que se están registrando mejores datos de audiencia que antes.