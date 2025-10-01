La 'convención nacional', el acuerdo de investidura que ni el PSC ni ERC quieren cumplir

Existe una tensión permanente entre el president Salvador Illa y sus socios parlamentarios, ERC y Comuns, sobre si el Govern socialista está cumpliendo los acuerdos de investidura que firmó en verano de 2024. El president asegura que se avanza a buen ritmo mientras que sus socios lo ponen duda. En medio de este conflicto perenne, hay una excepción, un acuerdo que nadie parece interesado en hacer cumplir. El PSC y ERC acordaron crear una mesa de partidos para abordar el "conflicto político" en Catalunya cuya puesta en marcha lleva un año de retraso. Además, ni está, ni se la espera.

En el pacto que hizo president a Illa, socialistas y republicanos dejaron por escrito que pondrían en marcha una "Convención Nacional para la resolución del conflicto político". La idea, a propuesta de ERC, era formar un "grupo impulsor" con representantes de los grupos parlamentarios que debía tener como objetivo "promover un debate a nivel político, social y ciudadano" sobre cómo había que "abordar la resolución" del 'procés'. Una especie de foro de diálogo y propuestas que también tendría la misión de "hacer un seguimiento" de la aplicación de la ley de amnistía.

No era un pacto menor, a juzgar por el documento del acuerdo que en su día hicieron público el PSC y ERC: la convención aparecía como el primero de todos los acuerdos. Además, se preveía la creación de una oficina con "recursos humanos, técnicos y materiales para desarrollar sus labores", es decir, se contempló incluso darle una inyección de recursos desde la Generalitat. Por último, se fijó una fecha exacta para empezar a caminar: el primer pleno del Parlament "posterior a la constitución del nuevo Govern". De eso ya hace más de un año y no se ha movido nada.

ERC mantiene que quiere impulsar la iniciativa algún día, pero considera que ahora no se dan las condiciones

Fuentes de ERC admiten que ahora mismo la convención no es un tema que esté encima de la mesa, pero aseguran que "no está archivado" del todo, ni mucho menos. El problema, alegan, es que hay partidos como Junts y la CUP que nunca han querido participar de la iniciativa y que, sin un amplio consenso, tiene poco sentido ahora mismo ponerla en marcha. El objetivo de los republicanos es, pues, esperar a "momentos mejores" para reactivarla. ERC sostiene que buscar una solución al conflicto "es un tema de país" y que todo el mundo lo tendría "que ver así".

Tampoco el PSC está por la labor ahora mismo. "Estamos en otras cosas", admiten los socialistas, que en ningún momento han tenido prisa por desarrollar un espacio que aceptó a petición de ERC. Hace un año, cuando ya se constató durante los primeros tres meses de legislatura que la convención no se constituía, achacaron el retraso a la convulsión interna que vivía ERC. Después, argumentaron también que la negativa de Junts a implicarse en este ente frenaba también su puesta en marcha.

Ahora, admiten que este asunto no está en la mesa de negociación con ERC y que no tiene "ni fecha ni el compromiso inmediato" de crearse. Cuando se pactó, argumentan, el conflicto político estaba aún "muy candente", pero que ahora las prioridades giran alrededor de otras carpetas, como Rodalies y financiación, que están suponiendo mucha dedicación por ambas partes. "La convención ha quedado en un segundo plano porque ha habido otras prioridades que han pasado por delante", zanjan. En todo caso, no es interpretado por el PSC como un incumplimiento. Tampoco para ERC.

Los defensores

Contra viento y marea, la Convención Nacional sigue teniendo defensores dentro de ERC. Se trata de la corriente interna que lidera Joan Tardà, Àgora Republicana, que en el congreso que el partido celebró en marzo lograron introducirla en la hoja de ruta de la organización. Fuentes de Àgora defienden que este instrumento es "la gran oportunidad para empezar a construir una solución" que "no excluya de entrada las propuestas independentistas y las del catalanismo no independentista".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el exdiputado Joan Tardà en una imagen reciente. / Quique García / EFE

"Es una oportunidad para dar cabida también a la sociedad civil [en la búsqueda de una solución]. Es incomprensible que aún no se haya puesto en marcha", señalan las mismas fuentes. Para Àgora no puede ser "excusa" que partidos como Junts no quieran implicarse en el proyecto, ya que tampoco se han implicado en el Pacte Nacional per la Llengua y esto no ha impedido que igualmente el PSC y ERC lo sacaran adelante.

Más allá de las interpretaciones y los pronunciamientos, el fiasco de la convención demuestra que la política catalana ha dado un vuelco. Ni el independentismo ha desaparecido, ni el conflicto político acabó, pero ahora los temas que dominan el debate público son otros: el acceso a la vivienda, la financiación y el auge de la extrema derecha, por citar algunos. Ante este cambio de ciclo, ERC y el PSC parecen poco interesados en impulsar un instrumento que difícilmente suscitaría el interés de los otros partidos. Todos los elementos han hecho que la convención, que aparecía en las primeras páginas del acuerdo, haya caído al final de la lista de prioridades.