La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido

La ampliación del aeropuerto de Barcelona impulsada por el Govern de Salvador Illa es desde el pasado mes de junio un proyecto definido, con calendario y con la financiación necesaria para llevarse a cabo, pero hoy por hoy sigue teniendo por delante varios obstáculos que impiden dar por hecho que será una realidad. El principal es que la Unión Europea tiene que decidir si valida el proyecto desde el punto de vista medioambiental, ya que afecta a dos zonas sensibles del Delta del Llobregat. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Comisión Europea ha emitido el primer posicionamiento formal por escrito sobre la cuestión del que se pueden extraer dos conclusiones: no se opone de entrada a la ampliación, pero advierte de que seguirá de cerca que cumpla con los requisitos ambientales europeos.

El posicionamiento de la Comisión lleva la firma de la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que se ha pronunciado a instancias de ERC, partido opositor a la ampliación del aeropuerto que en verano registró un escrito en el Parlamento Europeo en el que denunciaba los "daños ecológicos irreversibles" que podría suponer el proyecto. Roswall expone en su respuesta a los republicanos que "cualquier plan o proyecto que pueda tener un efecto significativo en un lugar de la red Natura 2000" -una red ecológica europea de áreas de biodiversidad en la que se incluye el Delta de Llobregat- debe someterse a una "evaluación adecuada" sobre las repercusiones que podría tener en la "conservación" del espacio natural afectado. En esta evaluación, la comisaria recuerda que las "autoridades nacionales competentes" deberán asegurarse de que el proyecto -la ampliación del aeropuerto- "no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión" -el Delta-.

La Comisión Europea también hace una segunda advertencia a tener en cuenta. Recuerda que en esa misma zona donde quiere ampliarse el aeropuerto, las autoridades españolas aún deben solucionar un "procedimiento de infracción en curso" que se abrió en su día por "la protección inadecuada del lugar Natura 2000 Delta de Llobregat". Se refiere a que, en 2021, la Comisión abrió un expediente a España por el impacto negativo de un proyecto anterior -otra ampliación del aeropuerto de Barcelona- que afectó a la misma zona natural protegida. Es un expediente que obliga a las autoridades españolas a compensar el deterioro generado en la zona y que, hasta que no se cierre, no se puede ejecutar otro proyecto en el mismo lugar.

Las "razones imperiosas de interés público"

Si la exposición de la Comisión acabara aquí, sería un motivo de alegría rotunda para los opositores a la ampliación del aeropuerto. Sin embargo, la comisaria Roswall también abre la puerta a que el proyecto siga adelante pese a su impacto medioambiental. Así, esgrime que si la evaluación ambiental del proyecto fuera "negativa" y no hubiera alternativas sobre la mesa, se podría seguir adelante siempre que se justificaran "razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica". Eso sí, avisa de que deberían tomarse "cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de [la Red] Natura 2000 quede protegida". Es decir, se permitiría afectar a la zona protegida siempre y cuando se compensara ese deterioro haciendo crecer la zona natural hacia otra parte.

Zona protegida para aves en el Delta del Llobregat cercana al aeropuerto de Barcelona. / FERRAN NADEU

El escrito de la Unión Europea es, por lo tanto, un marco de referencia del que deberá estar pendiente la Generalitat y Aena, pero no es aún un posicionamiento definitivo. La propia comisaria Roswall admite que es pronto para "prejuzgar los resultados" del impacto ambiental. El momento clave será cuando se hagan la evaluación pertinente, que hacen las autoridades españolas en primera instancia pero que después tienen que revisar las europeas.

El conflicto

El proyecto de ampliación presentado por el president Illa afecta 27 hectáreas protegidas, entre ellas una parte de la Laguna de la Ricarda que se encuentra en el extremo norte de las pistas. Eso sí, lo hace en menor medida que el proyecto inicial que Aena, el operador del aeropuerto, presentó cuatro años atrás. Para vencer las reticencias, Illa siempre ha proclamado que todo el proyecto seguirá los "máximos requerimientos ambientales". Como explicó en su día EL PERIÓDICO, la Generalitat creará 270 hectáreas nuevas protegidas para lograr el visto bueno al proyecto, es decir, creará 10 hectáreas protegidas por cada hectárea sacrificada. En algunos casos habrá zonas secas que se inundarán para disponer de nuevos humedales.

La consellera de Salut, Olga Pané, en una imagen reciente. / David Zorrakino / Europa Press

Pese a estas garantías que ofrece la Generalitat, el proyecto sigue generando controversia entre partidarios y opositores. En el Parlament hay actualmente una mayoría que apoya la ampliación y que forman el PSC, Junts, el PP y Vox. También lo apoyan, entre otros, el Ayuntamiento de Barcelona y los principales agentes económicos como las patronales y las cámaras de comercio. Sin embargo, también tiene detractores en los partidos -ERC, Comuns y la CUP- y en entidades sociales, como por ejemplo las organizaciones ecologistas. Hace poco, los opositores sumaron a un miembro destacado del Govern: la consellera de Salud del Govern, Olga Pané, avisó de que la ampliación tendrá un impacto nocivo sobre la salud de las personas -contaminación y ruido- y que, si fuera por ella, no se haría. Sea como sea, lo que seguro que tiene el proyecto es un árbitro, la Comisión Europea, que deberá decidir en última instancia. Y el escrito de la comisaria Roswall constata que asumirá este papel sin reparos.