Illa entra al cuerpo a cuerpo con Orriols y augura que Aliança Catalana "fracasará"

La pregunta sobre cómo hacer frente al apoyo creciente a la extrema derecha sobrevuela el inicio del curso político en Catalunya, que ha arrancado al calor de unas encuestas que han puesto en guardia a todo el arco parlamentario a izquierda y a derecha. Ese clima ha impregnado el primer pleno de la temporada, que ha quedado marcado por un president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha decidido entrar en el cuerpo a cuerpo con Aliança Catalana y presentar su proyecto como la antítesis del que representa el de Sílvia Orriols.

"Su partido tiene 14 concejales, una alcaldía y dos diputados. Voy a hacer un pronóstico: su proyecto político fracasará porque a Catalunya le irán bien las cosas", ha espetado el president tras un alegato de Orriols contra la inmigración y en el que ha vuelto a dar alas a la teoría de la gran sustitución. "Si está seguro del fracaso de mi proyecto, convoque elecciones", le ha retado la dirigente en la réplica.

Si la líder de Aliança ha cargado contra la Catalunya "empobrecida e islamizada", Illa ha respondido con la bandera de una Catalunya "abierta, inclusiva y con esperanza", además de dejar claro que no forma parte de sus planes adelantar elecciones. El toma y daca ha puesto de manifiesto cómo el Govern y el propio PSC apuesta por entrar en la batalla dialéctica contra la formación de extrema derecha.

La primera sesión de control del periodo de sesiones ha sido una suerte de aperitivo del debate de política general de la semana que viene, auténtico termómetro del segundo año del mandato de Illa. ERC ha puesto ya el foco en Rodalies teniendo en cuenta que el corte de 16 meses de la R3 empezará el 7 de octubre. Los republicanos, que son conscientes del quebradero de cabeza que la gestión de los trenes provoca en el Govern, han hurgado en una planificación del servicio alternativo que consideran "confusa" y en una falta de "transparencia" de Adif y Renfe. "Hay un recorrido amplio de mejora", ha reconocido el president, que ha asumido el compromiso de estar "personalmente encima" de ese corte.

Junts, a su vez, ha buscado encararse con el Govern a cuenta de TV3 por ser "la punta del iceberg de la estrategia de desnacionalización" que achacan a Illa. El presidente del grupo, Albert Batet, ha acusado al president de "poner en riesgo" los medios de comunicación públicos por el cambio de nombre que se ha efectuado y la nueva programación. Sus dos consejeros en la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, ha recordado, han pedido una reunión extraordinaria para abordar la situación. "No tengo nada a rectificar. A los medios públicos les tenemos que pedir que estén al servicio de Catalunya y de la información veraz y contrastada en tiempos de desinformación. No tengo por costumbre ni hacer llamadas ni pedir nada más", ha asegurado Illa, que ha recordado que los órganos de dirección fueron acordados por el PSC, ERC y también Junts.