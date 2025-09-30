Las cuentas de 2026
El Govern asegura no estar preocupado por los presupuestos pese al rechazo de ERC y Comuns a negociar
La portavoz, Sílvia Paneque, admite que el Executiu no puede aún fijar un calendario ni de la presentación de los números ni del inicio de la discusión con los socios
Los Comuns afean a Illa su "lentitud" en cumplir los pactos y mantienen el rechazo a negociar los presupuestos
ERC y Comuns avisan a Illa de que no tiene su apoyo ni para empezar a negociar los presupuestos
No hay fecha para que empiece la negociación de los presupuestos 2026. Ni hay un esbozo de cifras encima de la mesa ni ERC ni Comuns consideran que se cumplan las condiciones para empezar a hablar de ellas. Y octubre, el mes clave para determinar si se podrá o no llegar a tiempo para inaugurar el nuevo año con cuentas en vigor, está ya aquí. Sin embargo, el Govern de Salvador Illa trata de proyectar sosiego con el argumento de que está "absolutamente centrado" en amarrar los apoyos por la vía del cumplimiento de todos los acuerdos sellados con los dos socios.
"No tenemos preocupación, estamos trabajando en tener más pronto que tarde la propuesta de presupuestos para empezar a trabajar", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La también consellera ha admitido que no hay un calendario definido ni de presentación de las cuentas ni de negociación, pero sí que ha hecho hincapié en que están arremangados en tres vías: ultimando internamente el diseño del reparto de las cifras, tratando de avanzar en la concreción de la financiación singular y comprometidos en cumplir todo lo pactado para la investidura de Illa.
Aunque la semana pasada el Govern dio síntomas de tratar de aislar la discusión de las cuentas de la de la financiación, ERC mantiene una vinculación directa. "Vale la pena que nos pongamos de acuerdo ante una herramienta que permite desplegar recursos que los propios pactos de investidura necesitan", ha insistido Paneque para convencer a los socios de la necesidad de abordar los presupuestos en paralelo -y no de la mano- de los compromisos asumidos.
Octubre, mes de saldar deudas
Después de reunirse este lunes con los Comuns para hacer balance de las deudas pendientes, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha garantizado que este mes de octubre se pondrá en marcha el registro de grandes tenedores -al que los grupos ya han podido presentar enmiendas- y la oficina antidesahucios, de la que ha concretado que ya hay un primer documento sobre calendario y recursos que compartirán con los Comuns. También ha pronosticado que entre finales de octubre y principios de noviembre se aprobará la regulación de los alquileres de temporada pactada entre el PSC, ERC, Comuns y CUP.
En cuanto a la financiación, ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar una propuesta antes de finales de año. Un nuevo modelo que desde el Govern insisten en que se respetará tanto la ordinalidad y la singularidad como la solidaridad. De nuevo, la portavoz ha vuelto a subrayar que se trata de una apuesta que topa frontalmente con otros modelos basados en "acumular insolidaridad" por la vía de las rebajas de impuestos a las rentas altas, en referencia a las políticas fiscales que están llevando a cabo presidentes autonómicos del PP.
Más allá de intentar proyectar confianza a sus socios, lo que sí que ha evitado Paneque esta vez es especificar que el objetivo es tener los presupuestos en vigor el 1 de enero de 2026. En Palau saben que están ya en plena cuenta atrás y que no está exclusivamente en sus manos desencallar la financiación en los términos que reclama ERC. "No nos queremos anticipar a escenarios que no se han producido", se ha limitado a apuntar ante la pregunta de qué hará el Executiu si fracasa en su intento de aprobar presupuestos.
