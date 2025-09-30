El Parlament guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza y Vox y Aliança Catalana se ausentan del pleno

El pleno del Parlament ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Gaza, así como en condena al "genocidio" perpetrado en la Franja antes de iniciar la sesión. La petición ha sido aprobada en la Junta de Portavoces con los votos del PSC, ERC, Comuns y CUP -los grupos impulsores- y el de Junts. PPC, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

El texto expresa el rechazo a "los ataques perpetrados contra la población civil, así como cualquier acción que vulnere la Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario". Durante el minuto de silencio, Vox y Aliança se han ausentado del pleno por su rechazo al texto, mientras que el PPC, pese a estar en contra de la "terminología" y el "espíritu" del redactado y haber votado en contra, decidió quedarse e hizo el gesto por "respeto elemental" a las víctimas en Gaza, según ha explicado el presidente del partido, Alejandro Fernández, antes de realizarse el minuto de silencio.

Tras eso, la presidenta de Aliança, Sílvia Orriols, ha justificado su negativa a apoyar esta propuesta y ha avisado de que su partido no participaría de este gesto. Orriols ha acusado a los partidos que han apoyado el texto de "comprar el discurso de Hamás", pues "en ningún caso", ha dicho, se trata de un "genocidio", como reza el texto. Por ello, ha criticado que la "islamoizquierda" se dedique "a hacer este tipo de declaraciones".

Su intervención ha dado pie a un cruce de reproches en el pleno, en el que han participado todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Junts, junto al PPC, ha criticado que los partidos firmantes del texto no hayan denunciado también los "ataques terroristas" de Hamás el 7 de octubre de 2023. De hecho, la portavoz posconvergente, Mónica Sales, durante el minuto de silencio ha sostenido un cartel que pedía la "liberación de los rehenes" que todavía retiene Hamás desde esa fecha.

Después de estas críticas, el presidente del PSC, en nombre de Units Per Avançar, Ferran Pedret, ha recordado que el hemiciclo ya ha condenado "en otras ocasiones" los hechos del 7 de octubre, pero que esta vez lo que se pide es hacerlo por el "castigo colectivo" contra el pueblo palestino. "Me parece increíble la falta de empatía de algunos grupos parlamentarios", ha lamentado el diputado. A renglón seguido, Dani Cornellà, de la CUP, ha achacado a la "extrema derecha sionista" que no sea capaz de condenar la muerte de miles de civiles.

Ester Capella, portavoz de ERC, ha expresado su "desacuerdo" con la "forma de actuar" de los grupos parlamentarios que no se han posicionado en la Junta de Portavoces, donde se ha debatido esta cuestión, pero sí lo han hecho con el foco mediático del pleno. Tanto republicanos como cuperos han exhibido una bandera de palestina al terminar el minuto de silencio, mientras los diputados de Vox y Aliança regresaban a sus escaños.

Los Comuns no han entrado al choque y su portavoz, David Cid, ha agradecido a Junts que esta vez haya votado a favor de la propuesta -la semana pasada se abstuvo en una declaración institucional similar y evitó que se leyera en el pleno-. "Honran a Catalunya y a este Parlament", ha declarado Cid. La semana pasada, la Junta de Portavoces ya aprobó con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP una declaración de condena al "genocidio perpetrado por Israel" y de apoyo a la flotilla que navega hacia Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario. En aquella ocasión, Junts se abstuvo y PPC, Vox y Aliança Catalana se opusieron, impidiendo que el texto pudiera leerse en el pleno al no tener mayoría cualificada.