El Parlament concede la Medalla d'Honor a la experta en IA Karina Gibert y a la Federació d'Ateneus de Catalunya

El Parlament concede este año su máxima distinción, la Medalla d’Honor en categoría de oro, a la Federació d’Ateneus de Catalunya y a la experta en inteligencia artificial Karina Gibert. El presidente de la Cámara, Josep Rull, lo ha anunciado este martes desde el Saló d’Audiències, acompañado por los miembros de la Mesa y el acto de entrega tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el Palau del Parlament.

El reconocimiento a la Federació d’Ateneus de Catalunya responde a su labor durante más de cuatro décadas en la promoción de la cultura y la cohesión social, así como en la consolidación de una red de instituciones que han actuado como elementos estructuradores del territorio. “Los ateneos han sido parte esencial de la vida comunitaria del país”, ha recalcado Rull.

En el caso de Karina Gibert, doctora en informática y catedrática de la Universitat Politècnica de Catalunya, la distinción premia su papel como referente en el desarrollo de una inteligencia artificial ética y responsable. Cofundadora del centro de investigación IDEAI y decana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, Gibert forma parte del grupo de 12 expertas que fichó el Govern de Salvador Illa para impulsar la reforma de la administración.

Los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya anuncian los premiados con la Medalla de Honor en categoría oro. En la imagen, Rosa Maria Ibarra (secretaria tercera), Glòria Freixa (secretaria primera), Raquel Sans (vicepresidenta primera), Josep Rull (presidente), David López (vicepresidente segundo), Juli Fernández (secretario segundo) y Judit Alcalà (secretaria cuarta). FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Rull ha destacado que esta edición introduce dos "novedades" relevantes. La primera es que la entrega de la Medalla d’Honor se desvincula de los actos institucionales de la Diada, con el propósito de otorgarle “singularidad y excepcionalidad” y de reservar la izada de la senyera, el 10 de septiembre, como único acto solemne en la Diada, un cambio que la Mesa ya dio a conocer en verano. La segunda novedad es que, a partir de este año, el Parlament concederá dos distinciones en cada edición: una a una entidad y otra a una personalidad. Un cambio con el que la Cámara busca que se reconozca tanto la aportación colectiva como la individual en la construcción social, cultural y política de Catalunya.

Gassó y Morist, reconocidos a título póstumo

De forma "totalmente excepcional", el Parlament también ha decidido conceder dos medallas póstumas a personalidades del tercer sector. Una se otorga a Josep Gassó, presidente fundador de Fundesplai, por su capacidad de "crear oportunidades educativas y de ocio para la infancia y la juventud". La otra se concede a Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, en reconocimiento a su compromiso en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la defensa de los derechos humanos.

“Todas estas trayectorias [las cuatro] son una fuente de inspiración perenne”, ha afirmado Rull, quien ha añadido que los premiados "han contribuido a hacer una Catalunya mejor, con los valores sobre los que queremos construir esta pequeña nación del sur de Europa".

La Medalla d’Honor del Parlament se concede desde el año 2000 a personalidades e instituciones que merecen un reconocimiento excepcional. Entre los galardonados anteriores figuran nombres como el economista y político Ernest Lluch (2001), el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (2005), los Mossos d’Esquadra y los servicios de emergencias tras los atentados de 2017, la sección femenina del Barça (2023) o el monasterio de Montserrat, distinguido en la última edición.