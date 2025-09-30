Un juzgado anula la destitución del intendente de Mossos que investigó a Borràs o Buch

A finales de 2021 el intendente Toni Rodríguez fue cesado como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra. Había liderado, entre otras, investigaciones contra políticos como Laura Borràs o Miquel Buch y la decisión llegó por parte del entonces comisario en jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, quien había relevado al mayor Josep Lluís Trapero por orden del entonces conseller Joan Ignasi Elena.

En la reestructuración de los mandos de Mossos, el intendente Toni Rodríguez pasó a ser el responsable de la comisaría de Rubí. Sin embargo, recurrió su cese ante los tribunales y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona le ha dado la razón y ha anulado la destitución.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, remarca que la administración no razonó los motivos de la reubicación del intendente y añade que Rodríguez fue relevado "sin una mínima motivación". En este sentido, lamenta que Interior debería haber argumentado las razones del cambio pese a ser un puesto de libre designación, lo que "no se trata de un defecto de motivación meramente formal, sino de una infracción de carácter sustantivo".

"No se explicitan las razones de oportunidad que puedan sostener la falta de confianza o idoneidad que se apreciaron al inicio de su designación ni las razones que sustentan la decisión de un nuevo encargo de funciones", remarca la resolución judicial. Además de reconocer que el cese fue injustificado la administración debe abonar a Rodríguez las retribuciones que le corresponden por el cargo que dejó de ocupar.

El Departament d'Interior no recurrirá la decisión judicial, ya que ahora Rodríguez ocupa una posición elevada a la comisaría general al estar la prefectura de Mossos. Se encarga de proyectos como la elaboración y aplicación transversal del plan contra la multirreincidencia o el de armas blancas.

En su demanda, Rodríguez remarcaba que no había motivos para su cese, ya que había obtenido resultados siendo responsable de la comisaría general o frente de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) y que se le envió a una destino, como jefe de la comisaría de Rubí, que correspondía a un rango inferior al de intendente.