Tribunales
Un juzgado anula la destitución del intendente de Mossos que investigó a Borràs o Buch
La resolución no será efectiva ya que Toni Rodríguez ocupa un cargo superior actualmente
El exmando de los Mossos que denunció que fue "castigado" por blindar una investigación de corrupción a Buch y Borrás se incorporará a la prefectura de los Mossos
A finales de 2021 el intendente Toni Rodríguez fue cesado como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra. Había liderado, entre otras, investigaciones contra políticos como Laura Borràs o Miquel Buch y la decisión llegó por parte del entonces comisario en jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, quien había relevado al mayor Josep Lluís Trapero por orden del entonces conseller Joan Ignasi Elena.
En la reestructuración de los mandos de Mossos, el intendente Toni Rodríguez pasó a ser el responsable de la comisaría de Rubí. Sin embargo, recurrió su cese ante los tribunales y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona le ha dado la razón y ha anulado la destitución.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, remarca que la administración no razonó los motivos de la reubicación del intendente y añade que Rodríguez fue relevado "sin una mínima motivación". En este sentido, lamenta que Interior debería haber argumentado las razones del cambio pese a ser un puesto de libre designación, lo que "no se trata de un defecto de motivación meramente formal, sino de una infracción de carácter sustantivo".
"No se explicitan las razones de oportunidad que puedan sostener la falta de confianza o idoneidad que se apreciaron al inicio de su designación ni las razones que sustentan la decisión de un nuevo encargo de funciones", remarca la resolución judicial. Además de reconocer que el cese fue injustificado la administración debe abonar a Rodríguez las retribuciones que le corresponden por el cargo que dejó de ocupar.
El Departament d'Interior no recurrirá la decisión judicial, ya que ahora Rodríguez ocupa una posición elevada a la comisaría general al estar la prefectura de Mossos. Se encarga de proyectos como la elaboración y aplicación transversal del plan contra la multirreincidencia o el de armas blancas.
En su demanda, Rodríguez remarcaba que no había motivos para su cese, ya que había obtenido resultados siendo responsable de la comisaría general o frente de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) y que se le envió a una destino, como jefe de la comisaría de Rubí, que correspondía a un rango inferior al de intendente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes 'hostiles' tras filtrarse un informe de la UCO
- Begoña Gómez no acude al juzgado de Peinado y las acusaciones piden que declaren Sánchez y Bolaños
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido
- El PP recortará las prestaciones sociales a los inmigrantes para 'recuperar el orden y la ley
- Junts planea una ofensiva en el Parlament contra los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat