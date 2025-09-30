Un informe señala que los altos cargos de la administración catalana suspenden en "independencia política"

De todos los indicadores analizados en el nuevo informe 'Dedómetro 2025', elaborado por la Fundación Hay Derecho para evaluar la transparencia y adecuación de los altos cargos del Govern, el de la "independencia política" es el único que suspende de forma continuada desde 2012. El estudio, que analiza la idoneidad de 150 directivos en 40 entidades públicas entre finales de 2010 y principios de 2025, concluye que la selección de altos cargos sigue respondiendo, en buena medida, a criterios de confianza política y dinámicas clientelares, y no al mérito y la capacidad profesional.

El informe señala que la independencia política tocó fondo durante el Govern de Junts pel Sí (2015-2017), con puntuaciones cercanas al tres sobre diez. Aunque la nota ha mejorado levemente en los últimos años, el actual Executiu de Salvador Illa (PSC) tampoco alcanza el aprobado: se queda en un 4,5. Para los autores, esta carencia se explica por la "prevalencia de la confianza política" en los nombramientos, un fenómeno que se acentuó en los años más tensos del 'procés'. "La lealtad partidaria primó sobre la idoneidad profesional", advierten los autores.

A pesar de que la independencia política es el indicador más débil, el informe también alerta sobre otros aspectos preocupantes. El índice global de "mérito y capacidad" de los directivos se mantiene en niveles "moderadamente bajos", con puntuaciones entre 4 y 6 sobre 10. Además, el estudio detecta una elevada rotación de directivos vinculada a los ciclos electorales, lo que subraya que la permanencia en el cargo depende más de la "confianza política" que de la "confianza profesional", sin importar los resultados de la gestión.

El estudio también examina otros indicadores, como la transparencia en los nombramientos, la profesionalización, los mecanismos de rendición de cuentas y la diversidad de perfiles. Aunque presentan mejores resultados que la independencia política, los autores señalan que su evolución es desigual: mientras la transparencia y la publicación de información ha avanzado de forma significativa en la última década -en parte, por la aprobación de la ley de transparencia catalana en 2014-, la profesionalización de los equipos directivos y la presencia de perfiles técnicos aún son insuficientes, señala el informe. También se apunta que los sistemas de evaluación del desempeño siguen siendo poco robustos, lo que limita la capacidad de medir el impacto de las políticas públicas.

La Fundación concluye que, ante la "ausencia de requisitos legales mínimos" que garanticen el mérito y la capacidad, la selección de directivos en el sector público catalán sigue respondiendo mayoritariamente a criterios políticos. Una práctica que, según advierte la entidad, "erosiona la percepción de neutralidad del sector público entre la ciudadanía" y compromete, dice, la eficiencia de la administración.

Una administración "desproporcionada"

Más allá de la selección de personal, el informe cuestiona el tamaño de la administración catalana, que califica de "desproporcionada". La Generalitat cuenta con 277 entidades del sector público institucional, muy por encima de comunidades como Andalucía (129), con más población, o Madrid (104), con un PIB parecido.

Según los autores, esta "hipertrofia institucional" no se justifica únicamente por factores económicos o poblacionales, sino que respondería a una "voluntad deliberada de replicar, a nivel autonómico, la arquitectura de un Estado propio" con el objetivo de consolidar, apuntan los autores, un "aparato institucional paralelo al del Estado central".