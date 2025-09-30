Illa viaja a Roma para participar en los actos del milenario de Montserrat y reunirse con los dirigentes de la región

Después de visitar este mes de septiembre París y Londres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pone rumbo a Roma. El viaje fue organizado principalmente para que el president asista a algunas de las actividades que el Festival de Peralada y la Abadia de Montserrat han organizado esta semana en la capital italiana con motivo del 40 aniversario del festival y el milenario de Montserrat. Sin embargo, el jefe del Executiu también tiene previsto aprovechar su visita de tres días en la ciudad para verse con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y con el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri.

Esta es la segunda vez que Illa visita Italia desde que es president. En abril de este año ya se desplazó hasta Milán para asumir la presidencia de los Cuatro Motores de Europa, una alianza internacional que, además de Catalunya, agrupa las regiones de Lombardia (Italia), Baden-Württemberg (Alemania) y Alvèrnia-Roine-Alpes (Francia). Aquel viaje, en plena guerra comercial con Estados Unidos por los aranceles anunciados por Donald Trump, sirvió para que las cuatro regiones hicieran un frente común contra dicha amenaza.

Conferencia en la Sapienza

Las políticas de Donald Trump, el genocidio en Gaza y el contexto geopolítico internacional tendrán también protagonismo en este viaje, y en especial en la conferencia que el president prevé dar el jueves en la Università della Sapienza, una de las más reconocidas de Italia y de Europa. En su viaje a París, donde se entrevistó con la alcaldesa Anne Hidalgo, Illa también aprovechó para dar un discurso en la Sciences Po, universidad dedicada a las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Allí ya reclamó "coraje político" a Europa para poner fin al "genocidio" en Gaza y para blindarse ante Trump.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la universidad Sciences Po de París / Arnau Carbonell / Govern

También como ha hecho en las anteriores ocasiones, Illa tiene previsto defender en Roma que hay que exportar la receta federal a la gobernabilidad europea, y en este sentido hay que enmarcar los encuentros que mantendrá con el presidente de la región del Lazio, la segunda más importante de Italia en cuanto a población y peso económico, y con alcalde de Roma.

De hecho, la cita con Gualtieri se producirá en el marco de la celebración del Festival delle città, un encuentro que organiza anualmente la Lega delle Autonomie Locali Italiane, asociación que une instituciones locales y regionales italianas vinculadas históricamente a la izquierda y centroizquierda. Actualmente, reúne a más de 1.200 municipios y 27 provincias y regiones. Illa y Gualtieri celebrarán primero un breve encuentro privado y después protagonizarán un diálogo, a instancias del alcalde de Roma, sobre el papel de las administraciones locales y regionales en los principales retos globales actuales, como son el cambio climático, las desigualdades sociales, la vivienda y los conflictos internacionales.

Agenda religiosa y cultural

Además de estos encuentros políticos, el viaje del president también tiene una vertiente religiosa y cultural, por lo que durante la primera parte del viaje estará acompañado del conseller Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, mientras que en la recta final lo hará de la mano de la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez.

Así, en su visita en la capital italiana el president prevé encontrarse con la comunidad di Sant'Egidio, cuyo origen se sitúa en el barrio de Trastevere de Roma. Se trata de un movimiento laico de orientación cristiana católica referente por su labor en favor de la paz y la mediación de conflictos, que destacó por su lucha contra el sida y por su posicionamiento a favor de acabar con la pena de muerte.

Además, el viaje a Roma coincide con el programa cultural organizado para celebrar el milenario de Montserrat y el 40 aniversario del Festival de Peralada. Uno de los actos centrales será la exposición 'Montserrat: una contribución benedictina en la construcción de Europa', que se podrá visitar del 1 al 14 de octubre en el Palazzo della Cancelleria, edificio renacentista de la Santa Sede. La inauguración tendrá lugar el día 3 con actuaciones de la Escolanía de Montserrat. El día anterior, la iglesia de San Pietro in Montorio será el escenario del concierto 'Terradellas en la Ciudad Eterna', recital dedicado al compositor catalán Domènec Terradellas, figura clave del barroco europeo con estrechos vínculos con Roma.

Desplazamientos internacionales

Illa da especial importancia a su agenda internacional, que este mes de octubre le llevará de nuevo a Bruselas, donde prevé asistir al Comité de las Regiones, y también volverá a Londres. En su primer año al frente de la Generalitat, además de Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido; también ha visitado Japón, Corea del Sur y China. Antes de terminar el año también prevé desplazarse hasta México.