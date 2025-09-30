El Govern defiende que la gobernanza del aeropuerto de El Prat puede "mejorarse" sin tocar el marco normativo

La ampliación del aeropuerto de El Prat es uno de los grandes proyectos estrella del Govern de Salvador Illa. Pero, para ser president, el líder del PSC se comprometió también con ERC a que la Generalitat entre a gobernar esta infraestructura. El Executiu mantiene que ese acuerdo continúa vigente pese a que el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, aseguró el pasado viernes en las jornadas económicas de S'Agaró que el marco normativo vigente no permite compartir la gestión.

"El acuerdo con ERC no va en contra del marco normativo vigente. No se puede hablar de un traspaso del aeropuerto del 100%, pero sí que se puede hablar de mejorar la gobernanza. Hay recorrido de mejora sin entrar en contradicción", ha defendido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La consellera ha puntualizado que estaba presente cuando Lucena pronunció sus palabras y no considera que topen con el posicionamiento del ejecutivo catalán.

De hecho, a modo de ejemplo, ha recordado que existe una comisión de rutas en las que el Govern ya tiene "incidencia" trabajando con una fórmula "mixta". Además, ha asegurado que continúa el "diálogo constante" tanto con Aena como con el Ministerio de Transportes y ERC para avanzar en esa mejora de la gobernanza del aeródromo.

Los recelos de los socios

Se trata de un asunto de calibre para la relación entre el Govern con el que hasta ahora ha ejercido de socio prioritario. En las últimas semanas, además de insistir en los avances en la financiación singular, Oriol Junqueras ha reactivado el debate para reclamar que Catalunya tenga capacidad de control sobre el aeropuerto de El Prat. Illa es consciente de que su proyecto de ampliación no va a convencer a los Comuns bajo ningún concepto, pero trata de limar asperezas con los republicanos -que tampoco avalan el alargamiento de la tercera pista- por la vía de la gobernanza.

De hecho, como ha avanzado EL PERIÓDICO, ha sido a instancias de ERC que la Unión Europea se ha pronunciado por primera vez sobre el proyecto de ampliación del Govern advirtiendo por escrito de que debe garantizarse el espacio natural protegido.