El Gobierno dice que Ayuso hizo el "ridículo" al acusar a Pradales de amenazarle en euskera

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido este martes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que cuando haga una crítica, debe informarse mejor para no hacer el "ridículo", como a su juicio le ha ocurrido al acusar al lehendakari Imanol Pradales, de amenazarle en euskera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha negado que exista una polémica entre ambos presidentes a cuenta de las declaraciones en las que Ayuso aseguraba que el lehendakari había empleado la expresión "pim, pam, pum" de los filoetarras, banalizando así "el uso de la violencia y a ETA".

Lo que Pradales dijo el domingo en la celebración del Alderdi Eguna, en euskera, fue "Ayuso entuzn, Euskadi euskaldun" (Ayuso escucha, Euskadi habla euskera), para defender la lengua vasca, según él mismo ha explicado al lamentar la "manipulación" de la presidenta madrileña.

"No hay polémica, lo que hay es alguien que en euskera dice lo que dice y una presidenta que entiende lo que le da la gana", ha aseverado el ministro.

En todo caso, ha considerado "asombroso" este episodio, sobre todo porque Díaz Ayuso no se informó suficientemente antes de criticar al lehendakari, de modo que quedó en "evidencia".

"Hay que ser un poquito más cuidadoso y riguroso y cuando haces una crítica; al menos infórmate bien y no hagas el ridículo", ha recomendado.