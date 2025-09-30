Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas

El Gobierno cifra en 8.200 las exhumaciones desde que llegó Sánchez y 200.000 nacionalizados por la ley de memoria democrática

Trabajos en las fosas comunes halladas en Campillos (Málaga)

Trabajos en las fosas comunes halladas en Campillos (Málaga) / AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

May Mariño

May Mariño

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto para destinar 2,4 millones de euros a la exhumación de cuerpos en fosas de la guerra civil y el franquismo localizadas en distintos municipios, de los cuales un millón se destinarán a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres.

Torres compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de esta medida - también del recurso de anticonstitucionalidad que interprondrá el Gobierno contra los presupuestos canarios- y explicó que la FEMP distribuirá ese millón de euros para la exhumación de fosas que ya han sido analizadas y "donde presumiblemente hay seguridad de encontrar restos de personas que perdieron la vida durante la la guerra de España, la dictadura posterior ", así como para ayuntamientos como Viznar (Granada) y Nerva (Huelva). Precisamente, en la fosa de Viznar han sido localizados 171 cuerpos, entre los que no está el del poeta Federico García Lorca, y en Nerva 266, y en ambos casos se van a construir memoriales de "dignificación" a las víctimas.

Por otra parte, el ministro también señaló que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 establece también un plazo para que los nietos y los hijos de exiliados españoles que se fueron a América pudieran obtener la nacionalidad española y, según datos a finales del mes de julio, lo han solictado 876 321 personas, de las 240 000 lo han logrado, según datos oficiales de julio.

