Europa todavía no ha aceptado la ampliación del área protegida en el delta del Llobregat

La ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de los aledaños del aeropuerto que presentó el Govern de Pere Aragonès y que el Ejecutivo de Salvador Illa ha dado por buena todavía no ha sido aceptada oficialmente por Bruselas. Las nuevas áreas custodiadas aún no han sido incluidas en la Red Natura 2000, pese a que la propuesta de duplicar el perímetro de ZEPA se aprobó hace más de un año.

Pero, ¿por qué la nueva delimitación no forma parte de los espacios protegidos oficialmente en la Unión Europea? Fuentes conocedoras de este proceso consultadas por EL PERIÓDICO señalan que Europa ha pedido más información a la Generalitat que justifique por qué se han escogido estas áreas. Entidades opuestas a la ampliación del aeródromo como DEPANA y SEO/Birdlife consideran que la ampliación diseñada por el Ejecutivo de ERC no estaba basada en argumentos científicos ni ambientales.

El 2 de abril de 2025, varios representantes de Aena y la Generalitat de Catalunya mantuvieron una reunión con los servicios de la Comisión Europea para debatir los planes de ampliación del aeropuerto de Barcelona. Según un posicionamiento formal por escrito al que ha accedido este diario, en este encuentro, se dejó muy claro que, antes de abordar las hipotéticas compensaciones ambientales asociadas a la nueva propuesta de ampliación, se deben ejecutar las medidas necesarias para poner fin al procedimiento de infracción en curso relativo a la protección inadecuada del delta del Llobregat.

Tres claves

Para archivar el expediente abierto, Bruselas no reclama cumplir con todas las compensaciones planteadas en los estudios ambientales de hace más de 20 años, sino resolver tres cuestiones concretas. La primera de ellas es renaturalizar unos párkings que se construyeron de forma irregular en terrenos protegidos. En estos momentos, dos de estos puntos ya se están renaturalizando, pero aún faltan dos de ellos.

El segundo asunto pendiente consiste en elaborar un plan de gestión para el delta con un presupuesto para evitar la degradación de los humedales y mejorar el estado ecológico. La Generalitat ya lleva semanas trabajando en este documento, que deberá compatibilizar los intereses de los agricultores de la zona y la conservación de la naturaleza. La idea es presentarlo antes de finales de año o, como muy tarde, a principios de 2026.

Y la tercera clave para dar la infracción por corregida es precisamente la ampliación de la ZEPA. Durante los últimos meses, el Govern ha dado por hecha esta parte del trabajo. Pero la realidad es que, a día de hoy, Europa todavía no ha asumido el nuevo mapa de áreas protegidas.

Polémica con los agricultores

La nueva ZEPA, cuando se anunció, indignó a una parte considerable de los agricultores de la zona. El Institut Agrícola de Sant Isidre, apoyado por la patronal Foment del Treball, interpretó la propuesta como una "decisión unilateral grave" y "una traición" a la agricultura, la economía y la propiedad privada.

Un flamenco en los humedales del delta del Llobregat. / ZOWY VOETEN

Esta entidad defiende que sin invernaderos y sin ciertos productos químicos, no se puede desarrollar la agricultura moderna. No obstante, durante los últimos meses, el ruido acerca de la polémica ZEPA se ha reducido, puesto que la delimitación ampliada es una condición imprescindible (lo indica Europa) para abordar el alargamiento de la tercera pista, un reto que desde Foment del Treball ven como "imprescindible".

El Govern está buscando la fórmula, a través del Plan de Gestión del delta, para que la ZEPA no sea un impedimento para las prácticas agrícolas que los payeses pretenden llevar a cabo en el delta. Las entidades ecologistas, en cambio, opinan que no tiene sentido duplicar la ZEPA si en ella se permiten invernaderos y otras infraestructuras agrícolas que no son "amables" con la fauna y la flora deltaica. De hecho, DEPANA ya ha presentado una queja ante la Fiscalía por la construcción de unos invernaderos en Sant Boi que consideran "ilegales".