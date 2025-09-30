Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presupuestos

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

EP

MADRID
El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Al respecto, ha comentado que su formación tiene "muchas prioridades" de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente".

"Pero si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso. Así, ha argumentado que la misma postura tiene respecto al presidente de Aragón en caso de que no sea capaz de sacar cuentas públicas autonómicas el año que viene.

También ha reflexionado que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.

Precisamente este lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones".

