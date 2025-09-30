David Pérez (PSC) se reincorpora en el Parlament tras un trasplante de corazón: "Estoy aquí por la generosidad de una persona y gracias a la sanidad pública"

La Mesa del Parlament ha estado 418 días con un asiento vacío. El 8 de agosto de 2024, el mismo día que Salvador Illa fue investido president de la Generalitat y Carles Puigdemont regresó fugazmente a Catalunya y acabó en paradero desconocido durante días, David Pérez, diputado del PSC y vicepresidente segundo del Parlament, tuvo que abandonar el hemiciclo al no encontrarse bien. Los servicios médicos, tras visitarlo, decidieron enviarlo al hospital al empeorar su situación de salud. No volvería Pérez a sentarse en su escaño hasta este martes 30 de septiembre de 2025, con un corazón nuevo y la voluntad inquebrantable de trabajar para poner en valor el sistema sanitario público de Catalunya desde su posición de diputado.

"Tenemos un sistema sanitario público que es un tesoro, una barbaridad, que debemos defender siempre con recursos, pero también dando las gracias a sus profesionales, que es lo mejor que tiene", ha afirmado Pérez en su intervención con motivo de su reincorporación, tras un trasplante de corazón. Durante unos cinco minutos, el vicepresidente segundo de la Mesa ha agradecido a una larga lista de personas su apoyo "incondicional" este año y dos meses que ha estado de baja, pero ha querido lanzar un mensaje especial a su donante de corazón. "Estoy aquí por la generosidad de una persona, una familia, una madre o una persona, no lo sé, solo sé que tiene el mismo grupo sanguíneo que el mío", ha declarado el socialista, que ha puesto en valor que su caridad permite que una persona como él ahora "tenga vida".

Por ese motivo, ha aprovechado el foco público para subrayar que Catalunya todavía tiene "mucho trabajo por hacer" en cuanto a donaciones, pues sigue estando en la mitad de la tabla de las comunidades autónomas con personas donantes de órganos, ha dicho. "El Govern trabaja con asociaciones de donaciones, pero ha de ser un esfuerzo de toda la sociedad", ha pedido. Según la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), en los últimos años se está dando un aumento de negativas por parte de las familias a donar órganos, una cuestión sobre la que ya trabaja la conselleria de Salut. En 2023, el porcentaje de negativas de las familias fue del 22,4, en 2024 la tasa se situó en 25,8%, y en los primeros cuatro meses de este año, ya fueron 27,9%.

Las llamadas "cortas" de Illa

Frente a un hemiciclo visiblemente emocionado por su regreso, Pérez ha querido dar las gracias a su familia, a sus amigos y a los diputados, pues ha asegurado que "casi todos" los grupos parlamentarios le han mandado mensajes de ánimo y recuerdo. Al president de la Generalitat, Salvador Illa; y al del Parlament, Josep Rull, ha agradecido sus visitas al hospital y sus llamadas, unas llamadas que en el caso de Illa, ha dicho entre risas, eran "cortas", pero "en el momento oportuno".

El vicepresidente segundo ya volvió a reprender su actividad parlamentaria a principios de septiembre, pero no se había celebrado ningún pleno todavía, por lo que su regreso oficial en el hemiciclo ha sido semanas más tarde de su alta. El 4 de septiembre, cuando volvió a trabajar, Illa publicó en X que su regreso era "la mejor noticia", y el presidente de la Cámara catalana, al inicio del pleno, ha afirmado que este día es una "joya" porque el Parlament puede volver a contar con la presencia de Pérez. Ambos diputados han coincidido en el hemiciclo durante muchos años. Rull se estrenó en el Parlament en 1997 y Pérez lo hizo en 1999, por lo que ambos han estado, con interrupciones, casi dos décadas compartiendo legislaturas. Son dos de los parlamentarios más veteranos del hemiciclo.