Los Comuns piden al Barça que se niegue a jugar con equipos de Israel hasta el fin del "genocidio"

Los Comuns reclaman al Barça que se niegue a jugar este martes el partido de baloncesto contra el equipo israelí Hapoel Tel Aviv mientras continúe el "genocidio" en Gaza. Así lo ha pedido explícitamente la líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, durante el primer pleno del mandato, en el que también ha emplazado al Govern de Salvador Illa a hacer todo lo que esté en sus manos para que ningún equipo deportivo israelí compita.

Albiach ha recordado que pactó con la Generalitat el cierre de la oficina de Acció en Tel Aviv, que a nivel estatal han bregado para que se aprobara el embargo de armas a Israel, para que se reconozca el estado de Palestina y para que España no participe de Eurovisión mientras continúe concursando Israel. Ahora, además de la nueva reclamación a nivel deportivo, los Comuns reclaman al Govern que no tenga “ninguna relación” con empresas que operen en territorios ocupados en Gaza y que Fira de Barcelona no acepte en sus eventos a empresas que tengan una implicación en el genocidio que se está cometiendo, como han denunciado que está sucediendo en el congreso inmobiliario The District que ha arrancado este martes.

“Nuestra posición es clara: la barbarie, el genocidio, debe parar de forma inmediata”, ha respondido el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no se ha pronunciado explícitamente sobre la petición que han hecho los Comuns al Barça o sobre la Fira. “A veces hay que tomar decisiones buscando el equilibrio entre distintos objetivos”, se ha limitado a decir, además de añadir que los valores “pasan por delante”, pero sin entrar en más concreciones. Sí que ha recordado que el Govern defiende una “paz estable y duradera” y que eso pasa por la defensa de los dos Estados.