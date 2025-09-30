Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

Los magistrados han desestimado los recursos que presentaron cuatro de los investigados

Alejo Vidal-Quadras.

Alejo Vidal-Quadras. / EP

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar por delitos delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a los integrantes de "una célula afín a la causa de la República Islámica de Irán, uno de cuyos miembros pretendió causar la muerte por disparos al exvicepresidente del Parlamento Europeo y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras", conocido por su oposición al régimen iraní, según especifica un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los magistrados han desestimado los recursos que presentaron cuatro de los investigados, ya que otros cuatro no lo hicieron.

La Sala considera que los indicios existentes en la causa son suficientes para confirmar los procesamientos. Esos indicios, indica, se derivan de las diligencias policiales y judiciales practicadas, entre las que destacan las entradas y registros, las intervenciones telefónicas, las declaraciones testificales y las solicitudes de auxilio judicial cursadas a Países Bajos, Francia Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Colombia y Bélgica.

En concreto, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman los recursos interpuestos por Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin y Adrián Blanco contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pedraz el pasado 9 de julio.

No recurrieron

En dicha resolución, Pedraz procesó también a otras cuatro personas, entre ellos el supuesto autor material de los disparos, Mehrez Ayari, quien no ha recurrido el procesamiento, así como a Sami Bekal, en paradero desconocido y presunto coordinador del atentado y el enlace directo entre los que dieron la orden de asesinar a Vidal-Quadras y los investigados encargados de su ejecución.

Noticias relacionadas y más

Vidal-Quadras recibió un disparo en la cara junto a su domicilio, en una céntrica calle de Madrid, el 9 de noviembre de 2023. En su auto el magistrado considera que Chahinez Kadid, Karbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin, Allouch Ahmed, Adrián Blanco, y Sami Bekal Bounouare -este último en paradero desconocido- constituyen un grupo organizado dedicado a cometer delitos contra la vida e integridad de las personas, motivo por el que varios de ellos son investigados también en otros países.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes 'hostiles' tras filtrarse un informe de la UCO
  3. Begoña Gómez no acude al juzgado de Peinado y las acusaciones piden que declaren Sánchez y Bolaños
  4. Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
  5. El PP recortará las prestaciones sociales a los inmigrantes para 'recuperar el orden y la ley
  6. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  7. Junts planea una ofensiva en el Parlament contra los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat
  8. Los partidos se activan para frenar la sangría de votos hacia la extrema derecha en Catalunya

El Gobierno dice que Ayuso hizo el "ridículo" al acusar a Pradales de amenazarle en euskera

El Gobierno dice que Ayuso hizo el "ridículo" al acusar a Pradales de amenazarle en euskera

Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El Govern defiende que la gobernanza del aeropuerto de El Prat puede "mejorarse" sin tocar el marco normativo

El Govern defiende que la gobernanza del aeropuerto de El Prat puede "mejorarse" sin tocar el marco normativo

La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

Hacienda ultima la senda fiscal y se propone "correr" para votar los Presupuestos antes de final de año

Hacienda ultima la senda fiscal y se propone "correr" para votar los Presupuestos antes de final de año

El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas

El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas