El PP europeo firma la 'declaración de Badalona': estas son sus 18 propuestas en materia de vivienda

"No hay soluciones mágicas, pero sí caminos realistas", ha defendido el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el discurso inaugural de la cumbre del Comité de las Regiones del PP Europeo sobre la crisis de la vivienda, celebrada este lunes en el Hotel Marina de la ciudad. A lo largo de la jornada, concejales de ciudades como Dublín (Irlanda), Łódź (Polonia) y Westland (Países Bajos), donde la crisis habitacional se ha convertido en un obstáculo importante, han compartido diagnósticos, perspectivas y propuestas de solución, junto con Juan Bravo, vicesecretario de Economía y Vivienda del PP, y Borja Giménez, eurodiputado responsable de los temas de vivienda, además de representantes del sector.

Tras los debates, la delegación de representantes del Comité de las Regiones del PPE han firmado la "Declaración de Badalona", una hoja de ruta con 18 medidas que se proponen como respuesta urgente a la crisis del acceso a la vivienda. Esta es su receta:

El grupo popular europeo subraya que "las ciudades y regiones son las que mejor conocen los retos que afronta la ciudadanía" y reclama que las prioridades de financiación nacionales y europeas reflejen esa realidad. El texto defiende que los fondos de cohesión se utilicen de forma flexible para responder a necesidades diversas, desde "las viviendas para estudiantes hasta las viviendas familiares asequibles", y celebra que la revisión intermedia de estos fondos haya incluido la vivienda como prioridad. También se comprometen a "marcar la senda hacia la aceleración de las inversiones en vivienda asequible" reforzando instrumentos como InvestEU, el principal programa de inversión de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.

La declaración pone el foco en simplificar procedimientos y facilitar que las inversiones lleguen a las ciudades. "Colmar la brecha en materia de vivienda requiere seguridad jurídica, procedimientos más sencillos, menos cargas administrativas y una liberalización responsable del uso del suelo", se lee en el documento. Estas medidas, añade, buscan "impulsar la construcción, garantizar un mercado de la vivienda transparente y bien regulado y, en última instancia, reducir los costes y mejorar el acceso de la ciudadanía".

Aunque el PPE respalda el Pacto Verde Europeo, advierte que debe lograrse "un cuidadoso equilibrio entre las normas medioambientales y la urgente necesidad de construir y renovar viviendas". La declaración apuesta por el uso de "materiales de construcción sostenibles y rentables" y por proteger a los hogares de cargas económicas "insostenibles" derivadas de la rehabilitación energética. Asimismo, defiende políticas de regeneración urbana que integren educación, sanidad, innovación e infraestructuras y que "preserven y revitalicen los centros y edificios históricos de las ciudades".

El texto insiste en que la juventud debe ser una prioridad en las políticas de vivienda, con objetivos "ambiciosos" para facilitar alquileres asequibles y el acceso a la compra. Por eso, pide que "las viviendas para las personas jóvenes se conviertan en una prioridad europea", ya que las nuevas generaciones "no pueden construir su futuro, asentarse y hacer realidad sus proyectos familiares si no tienen acceso a una vivienda digna". Además, insta a aumentar las inversiones en vivienda social y asequible para jóvenes, familias, hogares de clase media y bajos ingresos, con especial atención a regiones rurales, insulares y ultraperiféricas. El texto también promueve "modelos de vivienda innovadores y basados en la comunidad" como cooperativas y viviendas intergeneracionales, que "reducen los costes, revitalizan las comunidades de vecinos y garantizan una participación real de la juventud".

Una de las propuestas más contundentes es la condena de la ocupación ilegal, que el PPE considera que "atenta contra derechos básicos en torno a la propiedad, la estabilidad del mercado de la vivienda y el sentimiento de seguridad de la ciudadanía". El texto plantea crear un registro europeo de ocupaciones ilegales para mejorar la cooperación y detectar "patrones delictivos", así como mecanismos eficaces y proporcionados para la desocupación. Asimismo, los dirigentes reclaman "mejorar la recopilación y el uso de datos comparables e indicadores sólidos a escala europea", al considerar que "sin datos fiables y pormenorizados, la posibilidad de elaborar políticas sólidas seguirá siendo inalcanzable". De momento, Albiol ha explicado que quiere replicar este registro a escala municipal en Badalona. "Evidentemente que sí, cualquier medida para luchar contra la ocupación ilegal es bienvenida", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la cumbre.