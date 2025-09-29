Junqueras anunciará este martes que quiere ser el candidato de ERC a las elecciones

ERC se enfrenta a un curso político de vértigo con la nueva financiación de Catalunya en el aire y la responsabilidad de decidir si sigue colaborando con los socialistas en el Parlament y en el Congreso o marca un cambio de rumbo. Con estas incertidumbres flotando en el ambiente, el líder del partido, Oriol Junqueras, dará una conferencia este martes en la que marcará el camino que seguirá su formación en los próximos meses. Una conferencia en la que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, buscará presentar un "horizonte de esperanza" para Catalunya y la "determinación de construir un futuro mejor para todo el mundo". "A la vez, anunciará su voluntad de dar un paso adelante para hacerlo posible", señalan las mismas fuentes republicanas.

¿Qué paso adelante puede anunciar a Junqueras a estas alturas? Desde que recuperó el control del partido en diciembre del año pasado vuelve a ser el líder de la formación y será el próximo candidato de la Generalitat si gana la batalla para que se le aplique la amnistía. La conferencia del martes, bajo el título 'Una nueva ambición nacional', intentará relanzar ERC como un partido que quiere volver a gobernar Catalunya en un momento como el actual en el que, pese a estar en un buen ciclo económico, siguen existiendo riesgos de inestabilidad como el auge de la extrema derecha que detectan las encuestas.

Así, Junqueras, expondrá que Catalunya se encuentra en una "encrucijada histórica" en la que tiene que decidir si "continua fiel a sí misma y determinada a ocupar el lugar que le corresponde sin renunciar a su esencia", o bien "si reniega de aquello que siempre ha sido". En un discurso de fondo para "reflexionar sobre el presente y el futuro del país", Junqueras presentará sus ideas para "los momentos difíciles" actuales y sobre cómo "estar a la altura de los embates del tiempo".

Reunión del grupo parlamentario de ERC con Oriol Junqueras al frente. / Andreu Dalmau / EFE

Otro de los objetivos de su exposición será relanzar la marca de ERC, que tras una década dorada (2012-2021) en la que pasó de la irrelevancia en la oposición a liderar a la Generalitat, ahora vuelve a estar en un ciclo electoral adverso. Para eso, volverá a apelar a la historia del partido decano en Catalunya -en el 2031 cumplirá 100 años-, una organización de "hombres y mujeres fieles al pueblo" que siempre han trabajado con un "anhelo de libertad y justicia social". El acto de celebrará una semana antes del debate de política general en el Parlament, que también tiene que servir de termómetro sobre en qué punto están las relaciones con los socialistas. ERC dio un margen al Govern de Salvador Illa para negociar la nueva financiación, pero ésta no llega y los republicanos empiezan a impacientarse.

Cita con la sociedad civil

La conferencia está prevista para las 19 horas en la sala Oriol Martorell del Auditori de Barcelona, con capacidad para 600 personas. Aparte de la cúpula del partido, están llamados a asistir representantes de todas las formaciones catalanas a excepción del PP, Vox y Aliança Catalana. También se ha invitado a representantes de la sociedad civil como los principales sindicatos y las patronales. "Es una conferencia pensada para dirigirse a todo el país", explican fuentes republicanas.

El formato de las conferencias tiene una larga tradición en la política catalana. Se utiliza para que, el líder en cuestión y su partido, busquen captar al máximo los focos para intentar marcar la agenda y que sus propuestas tengan la máxima transcendencia posible. Junqueras había recurrido a esta estrategia en el pasado, pero es la primera vez que lo hace desde que recuperó el liderazgo del partido hace nueve meses. Así, el acto de este martes tiene que ser un recomienzo para él y para su organización con el objetivo de fortalecerla para volver a recuperar el protagonismo y el apoyo que tuvo antaño.