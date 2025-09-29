Junts acusa a Podemos de haber promovido un "chantaje" con las competencias en inmigración

El 'no' de Podemos a la ley para la transferencia de competencias en inmigración sigue doliendo en las filas de Junts. Casi una semana después de que el Congreso tumbara la propuesta, el portavoz de los posconvergentes, Josep Rius, ha acusado al partido liderado por Ione Belarra de intentar promover un "chantaje". Así lo ha denunciado en una rueda de prensa en la sede de la formación, donde ha asegurado que Podemos propuso a Junts un "intercambio de cromos" en el "último momento" que consistía en permitir la tramitación de la propuesta a cambio de que Junts votara a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a unos 500.000 migrantes.

"Es un chantaje y demuestra que el problema no era la transferencia de competencias ni el racismo de Junts, sino su partidismo y electoralismo", ha afirmado el portavoz del partido, al tiempo que ha vuelto a acusar a Podemos de poner "excusas" para tapar su "anticatalanismo". En este sentido, ha equiparado a los de Belarra con el PP y Vox y ha asegurado que "el anticatalanismo en España es transversal y va desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda". Además, se ha preguntado si votar junto a Vox no era también "romper el pacto antifascista".

Por otra parte, Rius también ha exigido a ERC que aclare si pidió a Podemos tumbar la ley para la delegación de competencias de inmigración. En cambio, ha declinado pronunciarse sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre crear un visado por puntos para migrantes y ha reiterado que la propuesta de su formación es la transferencia de las competencias. Tampoco ha avanzado si hay negociaciones abiertas con el Gobierno para tratar de recuperar algunos puntos de la ley pactada vía decreto. Lo que sí ha recordado es que el partido tiene previsto tomar una decisión respecto a su apoyo al PSOE en el Congreso este mismo otoño.